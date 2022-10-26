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Нефть дешевеет: что повлияло на мировые цены

Фото: мировые цены на нефть снижаются из-за укрепления доллара (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть снизились в среду, 26 октября. Укрепление доллара, перспектива глобального экономического спада и ужесточения денежно-кредитной политики давят на цены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели 0,8%, до 92,80 долларов за баррель после роста на 0,2% на предыдущей сессии. Фьючерсы нефть марки WTI снизились на 0,6% до 84,84 долларов, компенсировав рост предыдущей сессии.

"Перспектива глобального экономического спада и ужесточения денежно-кредитной политики в последние недели перевешивает ожидания от сокращения предложения", - отмечают аналитики ANZ Research.

Запасы сырой нефти в США выросли примерно на 4,5 млн баррелей за неделю, закончившуюся 21 октября, согласно источникам на рынке со ссылкой на данные отраслевой группы Американского института нефти.

В то время как рост запасов сырой нефти усилил опасения по поводу глобальной рецессии, которая сократит спрос, продолжающиеся ограничения предложения удерживали цены в узком диапазоне.

"Сокращение добычи ОПЕК с ноября и новые санкции ЕС в отношении российской нефти, которые должны быть введены в действие с декабря, должны быть положительными для цен", - сказал р управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Что касается широкого спреда WTI-Brent на последних сессиях, Иннес добавил, что покупатели WTI ожидают дальнейших интервенций со стороны президента Джо Байдена в преддверии промежуточных выборов в США 8 ноября.

На прошлой неделе Байден объявил о плане распродать к концу года остаток рекордного количества нефти из национального запаса нефти на случай чрезвычайных ситуаций, поскольку он пытается снизить высокие цены на бензин.

Укрепление доллара также оказало давление на рынок. Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к шести основным валютам, вырос до 110,98. Более сильный доллар ослабляет спрос на нефть, поскольку делает нефть более дорогой для тех, кто держит другие валюты.

Несмотря на недавнее решение ОПЕК+, сократить добычу нефти, Белый дом приветствовал действия Саудовской Аравии по оказанию помощи Украине в ее войне с Россией.

Байден, столкнувшийся с критикой в связи с высокой инфляцией, предупредил, что саудовцы столкнутся с последствиями за союз с Россией и согласие сократить поставки нефти.

Напомним, глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль проблемы на рынках сжиженного природного газа (СПГ) во всем мире и сокращение поставок крупными производителями нефти поставили мир в эпицентр "первого по-настоящему глобального энергетического кризиса".

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Нафта