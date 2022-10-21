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Нафта дешевшає: що вплинуло на світові ціни

Фото: світові ціни на нафту знижуються 21 жовтня (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту в п'ятницю, 21 жовтня, знизилися, оскільки оптимізм щодо можливого зростання попиту на енергоносії в Китаї згас. Ринок також зважує побоювання щодо різкої інфляції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,1% - до 92,26 доларів. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 0,03% - до 84,47 доларів за барель.

Тижневий приріст цін на нафту марки Brent становив 0,7%, на той час WTI падає на 1,3%.

Щоб боротися з інфляцією, Федеральна резервна система США намагається уповільнити економіку та продовжить підвищувати свою короткострокову ставку, заявив у четвер президент Федерального резервного банку Філадельфії Патрік Харкер.

Оскільки на цьому тижні кілька ключових членів ФРС по черзі виступали паю за ще більш високі відсоткові ставки, це притупило оптимізм у зв'язку з планами Китаю з карантину, сказав Стівен Іннес, керуючий директор SPI Asset Management.

Пекін розглядає можливість скорочення періоду карантину для відвідувачів до семи днів із 10 днів, повідомило агентство Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з цим питанням. Офіційного підтвердження з Пекіна не надходило.

Китай, найбільший у світі імпортер сирої нафти, цього року дотримувався суворих обмежень у зв'язку з COVID-19, що сильно вплинуло на ділову та економічну активність, знизивши попит на пальне.

Заборона Європейського союзу на російську нафту і нафтопродукти, що насувається, а також скорочення видобутку Організацією країн-експортерів нафти і союзниками, включаючи Росію, відомою як ОПЕК+, підтримали ціни.

ОПЕК+ домовилася про скорочення видобутку на 2 млн барелів на добу на початку жовтня.

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