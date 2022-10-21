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Нефть дешевеет: что повлияло на мировые цены

Фото: мировые цены на нефть cнижаются 21 октября (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть в пятницу, 21 октября, снизились, так как оптимизм по поводу возможного роста спроса на энергоносители в Китае угас. Рынок также взвешивает опасения по поводу резкой инфляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,1% до 92,26 долларов. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 0,03% до 84,47 долларов за баррель.

Недельный прирост цен на нефть марки Brent составил 0,7%, в то время WTI падает на 1,3%

Чтобы бороться с инфляцией, Федеральная резервная система США пытается замедлить экономику и продолжит повышать свою краткосрочную ставку, заявил в четверг президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер.

Поскольку на этой неделе несколько ключевых членов ФРС по очереди выступали пая за еще более высокие процентные ставки, это притупило оптимизм в связи с планами Китая по карантину, сказал Стивен Иннес, управляющий директор SPI Asset Management.

Пекин рассматривает возможность сокращения периода карантина для посетителей до семи дней с 10 дней, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом. Официального подтверждения из Пекина не поступало.

Китай, крупнейший в мире импортер сырой нефти, в этом году придерживался строгих ограничений в связи с COVID-19, что сильно повлияло на деловую и экономическую активность, снизив спрос на топливо.

Надвигающийся запрет Европейского союза на российскую нефть и нефтепродукты, а также сокращение добычи Организацией стран-экспортеров нефти и союзниками, включая Россию, известной как ОПЕК+, поддержали цены.

ОПЕК+ договорилась о сокращении добычи на 2 млн баррелей в сутки в начале октября.

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Нафта