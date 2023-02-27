Нафта дешевшає на початку тижня: що вплинуло на світові ціни

Ціни на нафту впали в понеділок, 27 лютого, оскільки зміцнення долара та побоювання щодо ризиків рецесії нівелювали зростання, пов'язане з планами Росії щодо скорочення постачання нафти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися 0,36% до 82,86 доларів за барель, ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 0,30% до 76,09 доларів.
Долар коливається близько семитижневого піку після того, як багато сильних економічних даних США зміцнили думку про те, що Федеральній резервній системі доведеться підвищувати процентні ставки далі і довше. Твердий долар робить товари, оцінені у валюті США, дорожчими для власників інших валют.
"Нафта продовжує керуватися настроями на ширших фінансових ринках", - сказав Вандана Харі, фундатор постачальника послуг аналізу ринку нафти Vanda Insights.
Побоювання щодо позиції ФРС повернулися у п'ятницю після того, як індекс цін на особисте споживання (PCE) зріс на 0,6% минулого місяця після зростання на 0,2% у грудні. "Якщо неприйняття ризику продовжить зростати, нафта, швидше за все, знову опиниться під тиском", - сказала Харі.
Щодо пропозиції, Росія планує скоротити експорт нафти зі своїх західних портів на 25% у березні порівняно з лютим, перевищивши раніше оголошене скорочення видобутку на 5% протягом місяця.
Ціни на нафту впали приблизно на 20% за рік із 24 лютого 2022 року, коли російські війська вторглися в Україну. Через два тижні після вторгнення ціни підскочили до рекордного рівня майже 128 доларів за барель через проблеми з поставками, але з того часу впали через побоювання глобального економічного спаду.
Нагадаємо, Росія припинила постачання нафти до Польщі трубопроводом "Дружба", польської компанії PKN Orlen, наступного дня після того, як Польща поставила Україні свої перші танки "Леопард".
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