Нефть дешевеет в начале недели: что повлияло на мировые цены

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились 0,36% до 82,86 долларов за баррель, фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упал на 0,30% до 76,09 долларов.

Доллар колеблется около семинедельного пика после того, как множество сильных экономических данных США укрепили мнение о том, что Федеральной резервной системе придется повышать процентные ставки дальше и дольше. Твердый доллар делает товары, оцененные в валюте США, более дорогими для держателей других валют.

"Нефть продолжает руководствоваться настроениями на более широких финансовых рынках", - сказал Вандана Хари, основатель поставщика услуг анализа рынка нефти Vanda Insights.

Опасения по поводу позиции ФРС вернулись в пятницу после того, как индекс цен на личное потребление (PCE) вырос на 0,6% в прошлом месяце после роста на 0,2% в декабре. "Если неприятие риска продолжит расти, нефть, скорее всего, снова окажется под давлением", - сказала Хари.

Что касается предложения, Россия планирует сократить экспорт нефти из своих западных портов на 25% в марте по сравнению с февралем, превысив ранее объявленное сокращение добычи на 5% в течение месяца.

Цены на нефть упали примерно на 20% за год с 24 февраля 2022 года, когда российские войска вторглись в Украину. Через две недели после вторжения цены подскочили до рекордного уровня почти в 128 долларов за баррель из-за проблем с поставками, но с тех пор упали из-за опасений глобального экономического спада.