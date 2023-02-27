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Нефть дешевеет в начале недели: что повлияло на мировые цены

Фото: цены на нефть упали 27 февраля (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть упали в понедельник, 27 февраля, так как укрепление доллара и опасения по поводу рисков рецессии нивелировали рост, связанный с планами России по сокращению поставок нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились 0,36% до 82,86 долларов за баррель, фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упал на 0,30% до 76,09 долларов.

Доллар колеблется около семинедельного пика после того, как множество сильных экономических данных США укрепили мнение о том, что Федеральной резервной системе придется повышать процентные ставки дальше и дольше. Твердый доллар делает товары, оцененные в валюте США, более дорогими для держателей других валют.

"Нефть продолжает руководствоваться настроениями на более широких финансовых рынках", - сказал Вандана Хари, основатель поставщика услуг анализа рынка нефти Vanda Insights.

Опасения по поводу позиции ФРС вернулись в пятницу после того, как индекс цен на личное потребление (PCE) вырос на 0,6% в прошлом месяце после роста на 0,2% в декабре. "Если неприятие риска продолжит расти, нефть, скорее всего, снова окажется под давлением", - сказала Хари.

Что касается предложения, Россия планирует сократить экспорт нефти из своих западных портов на 25% в марте по сравнению с февралем, превысив ранее объявленное сокращение добычи на 5% в течение месяца.

Цены на нефть упали примерно на 20% за год с 24 февраля 2022 года, когда российские войска вторглись в Украину. Через две недели после вторжения цены подскочили до рекордного уровня почти в 128 долларов за баррель из-за проблем с поставками, но с тех пор упали из-за опасений глобального экономического спада.

Напомним, Россия прекратила поставки нефти в Польшу по трубопроводу "Дружба", польской компании PKN Orlen, на следующий день после того, как Польша поставила Украине свои первые танки "Леопард".

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