Нафта дешевшає на початку тижня: що вплинуло на світові ціни

Ціни на нафту впали в понеділок, 27 лютого, оскільки зміцнення долара та побоювання щодо ризиків рецесії нівелювали зростання, пов'язане з планами Росії щодо скорочення постачання нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися 0,36% до 82,86 доларів за барель, ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 0,30% до 76,09 доларів.

Долар коливається близько семитижневого піку після того, як багато сильних економічних даних США зміцнили думку про те, що Федеральній резервній системі доведеться підвищувати процентні ставки далі і довше. Твердий долар робить товари, оцінені у валюті США, дорожчими для власників інших валют.

"Нафта продовжує керуватися настроями на ширших фінансових ринках", - сказав Вандана Харі, фундатор постачальника послуг аналізу ринку нафти Vanda Insights.

Побоювання щодо позиції ФРС повернулися у п'ятницю після того, як індекс цін на особисте споживання (PCE) зріс на 0,6% минулого місяця після зростання на 0,2% у грудні. "Якщо неприйняття ризику продовжить зростати, нафта, швидше за все, знову опиниться під тиском", - сказала Харі.

Щодо пропозиції, Росія планує скоротити експорт нафти зі своїх західних портів на 25% у березні порівняно з лютим, перевищивши раніше оголошене скорочення видобутку на 5% протягом місяця.

Ціни на нафту впали приблизно на 20% за рік із 24 лютого 2022 року, коли російські війська вторглися в Україну. Через два тижні після вторгнення ціни підскочили до рекордного рівня майже 128 доларів за барель через проблеми з поставками, але з того часу впали через побоювання глобального економічного спаду.