Нафта дешевшає після стрибка цін минулого тижня

Нафта марки Brent подешевшала на 0,8% до 84,64 доларів за барель, тоді як нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 0,7% до 79,30 доларів за барель на тлі слабкої торгівлі під час державних свят у США.

Обидва контракти зросли на понад 8% минулого тижня, що стало найбільшим тижневим приростом з жовтня, і це, можливо, спровокувало деякі короткострокові продажі, щоб зафіксувати прибуток.

"Після масштабного руху минулого тижня ми могли спостерігати деяку фіксацію прибутку", - сказав Уоррен Паттерсон, голова відділу стратегії сировинних товарів ING, додавши, що нижчі обсяги торгів зроблять будь-які продажі більш помітними.

Імпорт сирої нафти до Китаю зріс у грудні на 4% у річному обчисленні, а очікуване відновлення поїздок у зв'язку зі святкуванням Нового року за місячним календарем наприкінці тижня покращує перспективи транспортного палива.

Рівень трафіку в Китаї продовжує відновлюватися з рекордно низького рівня після ослаблення обмежень COVID-19, що призводить до підвищення попиту на нафту та нафтопродукти, зазначають аналітики ANZ.

Очікується, що відновлення внутрішнього попиту призведе до 40-відсоткового падіння китайського експорту нафтопродуктів у січні порівняно із грудневим показником, насамперед за рахунок бензину, повідомили торгові джерела та аналітики.

"Попри те, що щодо попиту з боку Китаю, як і раніше, багато оптимізму, у короткостроковій перспективі нафтовий ринок залишається відносно добре забезпеченим", - зазначають аналітики ING.

Експорт іранської нафти досягнув нового максимуму за останні два місяці 2022 року і впевнено розпочав 2023 рік, попри санкції США, на тлі збільшення поставок до Китаю та Венесуели.

За даними компаній, що відстежують потоки, експорт досяг найвищого рівня з 2019 року. Це відбувається, попри перешкоди, такі як пауза у переговорах щодо ядерної програми та конкуренція з боку російської нафти зі знижкою.

Цього тижня Організація країн-експортерів нафти та Міжнародна енергетична агенція опублікують свої щомісячні звіти, за якими інвестори уважно стежать в очікуванні прогнозів світового попиту та пропозиції.