Нефть дешевеет после скачка цен на прошлой неделе

Нефть марки Brent подешевела на 0,8% до 84,64 долларов за баррель, в то время как нефть марки West Texas Intermediate подешевела 0,7% до 79,30 долларов за баррель на фоне слабой торговли во время государственных праздников в США.

Оба контракта выросли более чем на 8% на прошлой неделе, что стало самым большим недельным приростом с октября, и это, возможно, спровоцировало некоторые краткосрочные продажи, чтобы зафиксировать прибыль.

"После масштабного движения на прошлой неделе мы могли наблюдать некоторую фиксацию прибыли", - сказал Уоррен Паттерсон, глава отдела стратегии сырьевых товаров ING, добавив, что более низкие объемы торгов сделают любые продажи более заметными.

Импорт сырой нефти в Китай вырос в декабре на 4% в годовом исчислении, а ожидаемое возобновление поездок в связи с празднованием Нового года по лунному календарю в конце недели улучшает перспективы транспортного топлива.

Уровень трафика в Китае продолжает восстанавливаться с рекордно низкого уровня после ослабления ограничений COVID-19, что приводит к повышению спроса на нефть и нефтепродукты, отмечают аналитики ANZ.

Ожидается, что восстановление внутреннего спроса приведет к 40-процентному падению китайского экспорта нефтепродуктов в январе по сравнению с декабрьским показателем, в первую очередь за счет бензина, сообщили торговые источники и аналитики.

"Несмотря на то, что в отношении спроса со стороны Китая по-прежнему много оптимизма, в краткосрочной перспективе нефтяной рынок остается относительно хорошо обеспеченным", — отмечают аналитики ING.

Экспорт иранской нефти достиг нового максимума за последние два месяца 2022 года и уверенно начал 2023 год, несмотря на санкции США, на фоне увеличения поставок в Китай и Венесуэлу.

По данным компаний, отслеживающих потоки, экспорт достиг самого высокого уровня с 2019 года. Это происходит, несмотря на препятствия, такие как пауза в переговорах по ядерной программе и конкуренция со стороны российской нефти со скидкой.

На этой неделе Организация стран-экспортеров нефти и Международное энергетическое агентство опубликуют свои ежемесячные отчеты, за которыми инвесторы внимательно следят в ожидании прогнозов мирового спроса и предложения.