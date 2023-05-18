Нафта дешевшає після різкого зростання: що вплинуло на світові ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,3% - до 76,76 доларів за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate також подешевшала на 0,3% до 72,63 доларів за барель.

Президент Джо Байден і речник Палати представників республіканець Кевін Маккарті напередодні заявили про свою рішучість найближчим часом досягти угоди, щоб підняти стелю боргу федерального уряду в розмірі 31,4 трильйона доларів і уникнути економічно катастрофічного дефолту.

Інвестори "очікували подальших доказів того, що операція відбудеться найближчим часом", сказав Едвард Мойя, аналітик OANDA.

"Нафті потрібен чіткий сигнал про те, що економіка США уникне економічної катастрофи або відновлення Китаю набирає обертів", - сказав він.

Також тиск на ціни чинила підвищена ймовірність підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою США.

Сильні квітневі економічні дані у США, на додаток до підвищення оптимізму щодо переговорів щодо стелі боргу та стану акцій регіональних банків напередодні, зміцнили ринкові очікування подальшого підвищення, йдеться у замітці ANZ Reesearch.

Після багатомісячного протистояння Байден та Маккарті у вівторок домовилися вести прямі переговори. Угода про борг має бути досягнута та прийнята обома палатами Конгресу до того, як в уряду закінчаться гроші для оплати своїх рахунків, що може статися вже 1 червня.