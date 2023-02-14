Нафта дешевшає після рішення США продати частину стратегічного резерву

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,8% до 85,90 доларів за барель, тоді як ф'ючерси на нафту в США впали на 1,1%, до 79,20 доларів за барель.

Міністерство енергетики США заявило, що воно продасть 26 млн. барелів нафти з SPR, що, ймовірно, знизить запаси до найнижчого рівня з 1983 року.

"Енергетичні трейдери очікували почути новини про поповнення SPR і не використовувати їх для додаткових постачань", - сказав Едвард Мойя, аналітик OANDA.

Міністерство енергетики розглядало можливість скасування продажу у 2023 фінансовому році після того, як адміністрація президента США Джо Байдена минулого року продала рекордні 180 млн барелів із резерву. Але це вимагає від Конгресу дій зі зміни мандата.

Трейдери шукатимуть підказки у найважливіших даних індексу споживчих цін США (CPI) за січень, які будуть опубліковані у вівторок. Споживчі ціни в США в попередні два місяці зросли, а не впали, як передбачалося раніше, що підвищує ризик вищих показників інфляції в наступні місяці.

"Будь-які вищі, ніж очікувалося, дані можуть викликати новий розпродаж ризикованих активів, включаючи нафту", - сказала Тіна Тенг, аналітик CMC Markets.

Побоювання з приводу постачання також зменшилися після того, як Управління енергетичної інформації заявило, що очікує на рекордне виробництво в березні з семи найбільших сланцевих басейнів США. Експорт сирої нафти відновився у ключовому турецькому порту після руйнівного землетрусу, який вразив регіон.

"Нафта займає оборонну позицію, і ситуація може стати ще гіршою, якщо виявиться, що інфляцію буде складніше приборкати", - сказав Мойя з OANDA.