Нафта дешевшає після коментаря глави ФРС США про ризики банківської кризи

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,9% - до 76,03 долара за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate (WTI) впала на 1,0% - до 70,16 долара.

Обидва зразки закрилися в середу на найвищому рівні з 14 березня після того, як долар впав до шеститижневого мінімуму.

"Економічні ризики були відзначені на засіданні ФРС, тоді як вищі, ніж очікувалося, запаси сирої нафти в США також послабили певний оптимізм щодо перспектив попиту", - сказав Йеп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

Проте слабкість долара сприяла певній стійкості цін на нафту, при цьому залишився деякий простір для зростання цін на нафту на тлі зниження покупок, яке спостерігалося на початку цього тижня, додав Йіп.

ФРС підвищила відсоткові ставки на чверть процентного пункту, вказавши при цьому, що вона перебуває на межі того, щоб призупинити подальше підвищення вартості запозичень на тлі нещодавніх потрясінь на фінансових ринках, спричинених крахом двох американських банків.

Пауелл заявив у середу, що стрес у банківській сфері може спровокувати кредитну кризу зі "значними" наслідками для економіки, яка, за прогнозами представників центрального банку США, цьогоріч уповільниться ще більше, ніж передбачалося раніше.

Тим часом запаси сирої нафти в США несподівано зросли минулого тижня до найвищого рівня майже за два роки, показали останні дані Управління енергетичної інформації (EIA).

"Незважаючи на всі розмови про перспективи зростання видобутку нафти у США на 2023 рік, завищення інфляції витрат та зниження капітальних витрат, останній щотижневий звіт EIA підтверджує ключову роль нафти США на світових нафтових ринках", - заявили аналітики Citi.

Аналітики додали, що валовий експорт сирої нафти і нафтопродуктів досяг нового максимуму в 12 млн барелів на день, що набагато вище за рівень пропозиції будь-якої іншої країни.