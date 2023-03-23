Нефть дешевеет после комментария главы ФРС США о рисках банковского кризиса

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,9% до 76,03 доллара за баррель, в то время как американская нефть West Texas Intermediate (WTI) упала на 1,0%, до 70,16 доллара.

Оба эталона закрылись в среду на самом высоком уровне с 14 марта после того, как доллар упал до шестинедельного минимума.

"Экономические риски были отмечены на заседании ФРС, в то время как более высокие, чем ожидалось, запасы сырой нефти в США также ослабили некоторый оптимизм в отношении перспектив спроса", - сказал Йеп Джун Ронг, рыночный стратег IG.

Тем не менее, слабость доллара способствовала некоторой устойчивости цен на нефть, при этом осталось некоторое пространство для роста цен на нефть на фоне снижения покупок, наблюдавшегося в начале этой недели, добавил Йип.

ФРС повысила процентные ставки на четверть процентного пункта, указав при этом, что она находится на грани того, чтобы приостановить дальнейшее повышение стоимости заимствований на фоне недавних потрясений на финансовых рынках, вызванных крахом двух американских банков.

Пауэлл заявил в среду, что стресс в банковской сфере может спровоцировать кредитный кризис со "значительными" последствиями для экономики, которая, по прогнозам представителей центрального банка США, замедлится в этом году еще больше, чем предполагалось ранее.

Между тем, запасы сырой нефти в США неожиданно выросли на прошлой неделе до самого высокого уровня почти за два года, показали последние данные Управления энергетической информации (EIA).

"Несмотря на все разговоры о перспективах роста добычи нефти в США на 2023 год, завышение инфляции затрат и снижение капитальных затрат, последний еженедельный отчет EIA подтверждает ключевую роль нефти США на мировых нефтяных рынках", - заявили аналитики Citi.

Аналитики добавили, что валовой экспорт сырой нефти и нефтепродуктов достиг нового максимума в 12 млн баррелей в день, что намного выше уровня предложения любой другой страны.