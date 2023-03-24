Нафта дешевшає, оскільки США відкладають поповнення стратегічного резерву

Нафта марки Brent подешевшала на 0,32% до 75,67 долара за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 0,34% до 69,72 долара за барель.

Обидва контракти, які впали приблизно на 1% у четвер, все ще дорожчають з початку тижня на 3-4%, відновлюючись після рекордного обвалу минулого тижня через кризу в банківському секторі та побоювання щодо можливої рецесії.

"Розпродаж йде через те, що Сполучені Штати не поповнюватимуть запаси нафти, навіть якщо ціни на WTI будуть на рівні 67-72 доларів за барель", - сказав Хіроюкі Кікукава, генеральний менеджер з досліджень Nissan Securities.

У жовтні Білий дім заявив, що викупить нафту у SPR, коли ціни будуть на рівні 67-72 доларів за барель або нижче.

Гренхолм сказала в Конгресі, що буде складно скористатися низькими цінами цього року, щоб збільшити запаси, які нині перебувають на найнижчому рівні з 1983 року після продажу, проведеного президентом Джо Байденом минулого року.

Кікукава з Nissan Securities сказав, що продовження постачання сирої нафти з Росії на світовий ринок також чинять тиск на нафту, що, поряд із занепокоєнням з приводу банківського сектора, може підштовхнути ф'ючерси до тестування мінімумів, досягнутих раніше цього тижня.

Віце-прем'єр Росії Олександр Новак заявив, що раніше оголошене скорочення видобутку нафти в Росії на 500 тисяч барелів на добу відбудеться з рівня видобутку 10,2 млн. барелів на добу в лютому. Це означатиме, що Росія має намір видобувати 9,7 млн. барелів на добу в період з березня по червень - набагато менше скорочення видобутку, ніж раніше вказувала Москва.

Падіння цін на нафту, однак, було пом'якшене високими очікуваннями попиту з боку Китаю, оскільки Goldman Sachs заявив, що попит на сировинні товари в Китаї, найбільшому у світі імпортері нафти, зростає, при цьому попит на нафту перевищує 16 млн. барелів на добу. Банк прогнозує, що Brent сягне 97 доларів за барель у другому кварталі 2024 року.

Падіння долара більш ніж на 1% минулого тижня, внаслідок чого сировинні товари, що оцінюються в доларах США, стали дешевшими для власників інших валют, обмежив ціновий тиск у бік зниження.