Нефть дешевеет, поскольку США откладывают пополнение стратегического резерва

Нефть марки Brent подешевела на 0,32%, до 75,67 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 0,34% до 69,72 доллара за баррель.

Оба контракта, которые упали примерно на 1% в четверг, все еще дорожают с начала недели на 3-4%, восстанавливаясь после рекордного обвала на прошлой неделе из-за кризиса в банковском секторе и опасений по поводу возможной рецессии.

"Распродажа идет из-за того, что Соединенные Штаты не будут пополнять запасы нефти, даже если цены на WTI будут на уровне 67–72 долларов за баррель", - сказал Хироюки Кикукава, генеральный менеджер по исследованиям Nissan Securities.

В октябре Белый дом заявил, что выкупит нефть в SPR, когда цены будут на уровне 67-72 долларов за баррель или ниже.

Грэнхолм сказала в Конгрессе, что будет сложно воспользоваться низкими ценами в этом году, чтобы увеличить запасы, которые в настоящее время находятся на самом низком уровне с 1983 года после продаж, проведенных президентом Джо Байденом в прошлом году.

Кикукава из Nissan Securities сказал, что продолжающиеся поставки сырой нефти из России на мировой рынок также оказывают давление на нефть, что, наряду с сохраняющимся беспокойством по поводу банковского сектора, может подтолкнуть фьючерсы к тестированию минимумов, достигнутых ранее на этой неделе.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что ранее объявленное сокращение добычи нефти в России на 500 тысяч баррелей в сутки произойдет с уровня добычи в 10,2 млн баррелей в сутки в феврале. Это будет означать, что Россия намерена добывать 9,7 млн баррелей в сутки в период с марта по июнь - гораздо меньшее сокращение добычи, чем ранее указывала Москва.

Падение цен на нефть, однако, было смягчено высокими ожиданиями спроса со стороны Китая, поскольку Goldman Sachs заявил, что спрос на сырьевые товары в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти, растет, при этом спрос на нефть превышает 16 млн баррелей в сутки. Банк прогнозирует, что Brent достигнет 97 долларов за баррель во втором квартале 2024 года.

Падение доллара более чем на 1% на прошлой неделе, в результате чего сырьевые товары, оцениваемые в долларах США, стали дешевле для держателей других валют, ограничило ценовое давление в сторону снижения.