Нафта дешевшає другий тиждень поспіль: що вплинуло на світові ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,2% до 82,01 долара за барель, у той час як ф'ючерси на нафту нафти марки West Texas Intermediate (WTI) впали на 0,2% до 75,71 долара.

Цього тижня ціна на нафту марки Brent подешевшала на понад 5%, збільшивши втрати на 1% попереднього тижня. WTI також упала майже на 5% після падіння на 2% минулого тижня.

Змішані сигнали про відновлення попиту на паливо у Китаї, найбільшому у світі імпортері нафти, стримують ціни.

Аналітики ANZ вказали на різкий стрибок трафіку у 15 найбільших містах Китаю після свята Нового року за місячним календарем. Перспектива відновлення економіки Китаю після послаблення обмежень, запроваджених у зв'язку з COVID-19, підтримувала ринок нафти цього року, поряд із слабшим доларом, який робить сировину дешевшою для тих, хто тримає інші валюти.

Долар упав через те, що більше не очікується агресивного підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою США. Проте центральні банки інших великих економік продовжують збільшувати відсоткові ставки, попри зниження інфляції.

Попри підтримку послаблення долара, зростання цін на нафту було обмежено перспективою повільного зростання у Сполучених Штатах, найбільшому у світі споживачі нафти, та рецесією в деяких країнах, включаючи Велику Британію, Європу, Японію та Канаду.

"Перспективи попиту на сиру нафту потребують чіткої ознаки того, що поновлення роботи Китаю буде плавним, а динаміка економічного зростання США не погіршиться швидко", - зазначає аналітик OANDA Едвард Мойя.

Центральний банк США повернувся до більш помірного підвищення ставок після року більш значних підвищень, але представники ФРС прогнозують, що буде потрібно "підвищення" вартості запозичень.

Майбутнє підвищення процентних ставок у 2023 році, ймовірно, чинитиме тиск на економіку США та Європи, посиливши побоювання з приводу уповільнення економічного зростання, яке, швидше за все, вплине на світовий попит на сиру нафту, вважають аналітики Phillip Nova.

Інвестори також стежать за подіями, пов'язаними із забороною Європейського Союзу на російські нафтопродукти 5 лютого, оскільки у п'ятницю країни ЄС планують досягти угоди щодо встановлення граничних цін на російські нафтопродукти.