Нафта дешевшає другий день поспіль: що стало причиною

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,6% до 82,6 доларів за барель після зниження на 1,2% у вівторок. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшали на 0,2% - до 76,2 доларів за барель.

ФРС США опублікує протокол свого останнього засідання у середу, що дасть трейдерам уявлення про те, наскільки зростатимуть відсоткові ставки після того, як недавні дані показали вищі, ніж очікувалося, показники зайнятості та споживчих цін у США.

Вищі відсоткові ставки, як правило, підвищують курс долара, роблячи номіновану в доларах нафту дорожчою для власників інших валют.

"Зростання побоювання з приводу рецесії стримують зростання цін на нафту, але ринок з обережним оптимізмом дивиться на відновлення попиту в Китаї, особливо на бензин і авіагас", - сказала глава Vortexa з аналізу Азіатсько-Тихоокеанського регіону Серена Хуанг.

Однак очікування скорочення глобальних постачань та зростання попиту з боку Китаю пом'якшили падіння цін. Аналітики очікують, що імпорт нафти в Китай досягне рекордного рівня в 2023 році, щоб задовольнити попит на транспортне паливо, що збільшився, і ввести в дію нові нафтопереробні заводи.

Це пов'язано з тим, що Китай очікує, що його туристичний ринок процвітатиме цього року, після того, як уряд скасував свою політику нульового COVID, яка утримувала людей удома протягом майже трьох років.

Деніел Хайнс, старший стратег із сировинних товарів в ANZ Bank, зазначив, що державні компанії PetroChina і Unipec забронювали 10 супертанкерів для імпорту нафти зі США наступного місяця, що еквівалентно приблизно 20 млн барелів сирої нафти, що є ознакою зростання попиту з боку Китаю. Китай є найбільшим у світі імпортером нафти.