Нафта дешевшає: в чому причина та що з цінами

Як повідомляється, ф'ючерси на нафту Brent знизилися на 33 центів, або 0,5%, до 62,8 долара за барель, тоді як ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) втратили 32 центів, або 0,6%, до 58,33 за барель доларів.

Раніше, у середу, обидва контракти підвищилися приблизно на 1% через оцінку інвесторами ризику надлишку пропозиції та перспектив мирної угоди між Росією та Україною.

"Ціни на нафту поступово знижуються вранці через надії на прорив мирного процесу в Україні та можливе зняття "військової премії", але ринок все ще виглядає тонким і без чіткої напрямки перед зустріччю ОПЕК+ та затишшям на тлі святкування Дня подяки в США", - сказала старший аналітик ринку компанії Phillip Nova Пріяанка Сачдева.

ОПЕК та його союзники, ймовірно, залишать рівні видобутку незмінними на зустрічі в неділю, повідомили Reuters три джерела в ОПЕК+. Деякі члени групи, яка постачає близько половини світової нафти, збільшили видобуток з квітня, щоб здобути частку на ринку.

"Реальна ситуація така, що ціни залишаються вкрай вразливими, і будь-який серйозний прогрес у мирних переговорах призведе до вільнішого надходження російської нафти на ринок, який і без того перенасичений, що збереже тенденцію до зниження цін на нафту в середньостроковій перспективі з лише короткочасними стрибками", - зазначила Сачдева.

Тим часом обмежувати падіння цін на нафту допомагали очікування щодо зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США в грудні. Зазвичай зниження ставки стимулює економічне зростання і підсилює попит на нафту.

"Нафтовий ринок застряг між потенційним прогресом у мирних переговорах між Росією та Україною і тим, що це означатиме для постачання нафти в умовах ризикованої торгівлі, оскільки зростають очікування щодо зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США в грудні", - зазначили аналітики ING.