Нафта дешевшає четвертий день поспіль: що впливає на світові ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 0,2% до 92,49 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) знизилися на 0,2% до 85,63 доларів за барель.

Ціни на нафту марки Brent цього тижня впали більш ніж на 6%, а ціна на нафту WTI впала більш ніж на 7%.

Виробничий центр Гуанчжоу, місто з населенням 19 мільйонів осіб, у четвер повідомив про більш ніж 2000 нових випадків захворювання на COVID-19, що є найсерйознішим спалахом у місті на даний момент. Мільйонам жителів було наказано пройти тестування на COVID-19 у середу, а один міський район був заблокований, оскільки локальні випадки захворювання у Китаї досягли найвищого рівня з 30 квітня.

Дані щодо індексу споживчих цін у США будуть опубліковані пізніше у четвер, і очікується, що вони покажуть уповільнення темпів інфляції як за місячними, так і за річними базовими показниками. Це може призвести до того, що Федеральна резервна система США зменшить розмір запланованого підвищення процентної ставки, що вважатиметься позитивним фактором для економічного зростання та зростання попиту на нафту.

Ціни також під тиском після повідомлення про значне зростання запасів сирої нафти в США в середу.

Аналітик Commonwealth Bank Вівек Дхар прогнозує, що в четвертому кварталі ціна на нафту марки Brent становитиме в середньому близько 95 доларів за барель, оскільки нафтові ринки посилюватимуться після введення в дію запланованої Європейським Союзом заборони на імпорт російської нафти морським шляхом з 5 грудня у відповідь на вторгнення Росії до України.