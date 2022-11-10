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Нефть дешевеет четвертый день подряд: что влияет на мировые цены

Фото: цены на нефть падают четвертый день подряд (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть, в четверг, 10 ноября, снижаются четвертый день подряд. Трейдеры ожидают данных по инфляции в США, которые могут дать направление для дальнейшего повышения процентных ставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,2% до 92,49 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизились на 0,2% до 85,63 долларов за баррель.

Цены на нефть марки Brent на этой неделе упали более чем на 6%, а цена на нефть марки WTI упала более чем на 7%.

Производственный центр Гуанчжоу, город с населением 19 миллионов человек, в четверг сообщил о более чем 2000 новых случаев заболевания COVID-19, что является самой серьезной вспышкой в городе на данный момент. Миллионам жителей было приказано пройти тестирование на COVID-19 в среду, а один городской район был заблокирован, поскольку локальные случаи заболевания в Китае достигли самого высокого уровня с 30 апреля.

Данные по индексу потребительских цен в США будут опубликованы позже в четверг, и ожидается, что они покажут замедление темпов инфляции как по месячным, так и по годовым базовым показателям. Это может привести к тому, что Федеральная резервная система США уменьшит размер запланированного повышения процентной ставки, что будет считаться позитивным фактором для экономического роста и роста спроса на нефть.

Цены также оказались под давлением после сообщения о значительном росте запасов сырой нефти в США в среду.

Аналитик Commonwealth Bank Вивек Дхар прогнозирует, что в четвертом квартале цена на нефть марки Brent будет составлять в среднем около 95 долларов за баррель, поскольку нефтяные рынки будут ужесточаться после введения в действие запланированного Европейским Союзом запрета на импорт российской нефти морским путем с 5 декабря в ответ на вторжение России в Украину.

Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует снижение цен на газ в Европе и мировых цен на нефть в 2023-2024 годах.

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