Нафта дешевшає через антиковидні протести в Китаї

Нафта марки Brent подешевшала на 2 2,6%, до 81,47 долара за барель після падіння до 81,16 долара на початку сесії - найнижчого рівня з 11 січня. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 2,7%, до 74,20 доларів за барель. Раніше вона впала до 73,82 долара – найнижчого рівня з 27 грудня 2021 року.

Обидва бенчмарки, які минулого тижня досягли 10-місячного мінімуму, знижувалися три тижні поспіль. Brent завершила останній тиждень зниженням на 4,6%, а WTI впала на 4,7%.

"Крім зростаючих побоювань щодо слабкішого попиту на паливо в Китаї через сплеск випадків захворювання COVID-19, політична невизначеність, викликана рідкісними протестами проти жорстких обмежень уряду в Шанхаї, викликала продажі", - сказав Хіроюкі Кікукава, генеральний менеджер з досліджень. Ніссан Сек'юрітіз".

Очікується, що торговий діапазон WTI впаде до 70-75 доларів, сказав він, додавши, що ринок може залишатися волатильним залежно від результатів зустрічі ОПЕК+ та обмеження цін на російську нафту.

Китай, найбільший у світі імпортер нафти, дотримується політики президента Сі Цзіньпіна щодо боротьби з COVID-19, навіть незважаючи на те, що більша частина світу зняла майже всі обмеження.

Сотні демонстрантів і поліції зіткнулися в Шанхаї в неділю ввечері, коли протести проти суворих обмежень у Китаї тривали третій день і поширилися на кілька міст після смертельної пожежі крайнього заходу країни.

Хвиля громадянської непокори в материковому Китаї безпрецедентна з того часу, як Сі прийшов до влади десять років тому, оскільки майже через три роки після початку пандемії зростає розчарування щодо його політики нульового рівня COVID.

"Ведмежі настрої на ринку нафти зростають через зростання стурбованості з приводу попиту в Китаї і відсутності чітких сигналів від виробників нафти про подальше скорочення видобутку", - сказав Тецу Еморі, генеральний директор Emori Fund Management Inc.

"Якщо ОПЕК+ не домовиться про подальше скорочення квоти на видобуток або якщо Сполучені Штати не вживуть заходів для поповнення своїх стратегічних запасів нафти, ціни на нафту можуть піти далі вниз", - сказав він.

Організація країн-експортерів нафти та її союзники (ОПЕК+) зберуться 4 грудня. У жовтні ОПЕК+ погодилася скоротити свій видобуток на 2 мільйони барелів на добу до 2023 року.

Інвестори також звертають увагу на плани Заходу щодо встановлення стелі цін на російську нафту.

Дипломати "Великої сімки" (G7) та Європейського союзу обговорюють обмеження цін на російську нафту в діапазоні від 65 до 70 доларів за барель з метою обмеження доходів для фінансування військового наступу Москви в Україні без порушення світових нафтових ринків.

Але зустріч представників уряду Європейського союзу, заплановану на вечір 25 листопада для обговорення цього питання, було скасовано, заявили дипломати ЄС. У четвер думки урядів ЄС розділилися у думках щодо рівня, на якому можна обмежити ціни на російську нафту.