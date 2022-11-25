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Країни ЄС відновлять переговори щодо стелі цін на російську нафту

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Париж, П'ятниця 25 листопада 2022 16:31
Країни ЄС відновлять переговори щодо стелі цін на російську нафту Фото: ЄС відновить переговори щодо стелі цін на російську нафту (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Представники європейських урядів відновлять переговори про рівень стелі цін на російську нафту у п'ятницю, 25 листопада, ввечері. Раніше вони не змогли домовитися, оскільки стелю в 65-70 доларів деякі країни визнали завищеною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Європейський дипломат, який відмовився назвати своє ім'я, сказав, що наразі незрозуміло, наскільки позиції співпали.

У четвер урядів Європейського Союзу, як і раніше, розходилися в думках щодо рівня, на якому можна обмежити ціни на російську нафту, щоб обмежити здатність Москви платити за війну в Україні, не викликаючи шок глобальної пропозиції нафти.

Державам ЄС не вдалося домовитися про рівень цін на російську морську нафту в середу, тому що пропозиція "Великої сімки" (G7) про верхній рівень 65-70 доларів за барель деякими була сприйнята як надто висока.

Дипломати заявили, що шість із 27 країн ЄС виступили проти рівня цінової межі, запропонованої G7.

Польща хоче, щоб стеля була встановлена на рівні 30 доларів, аргументуючи це тим, що при собівартості видобутку в Росії, яка, за деякими оцінками, становить 20 доларів за барель, пропозиція G7 принесе Москві надто багато прибутку. Литва та Естонія підтримують Польщу.

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