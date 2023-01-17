Нафта Brent відновила зростання: що вплинуло на світові ціни

Ціни на нафту у вівторок, 17 січня, рухалися різноспрямовано на тлі того, що Китай продемонстрував найслабше економічне зростання майже за півстоліття. Однак розворот політики щодо COVID наприкінці 2022 року підтримував надії на відновлення попиту на пальне у країні цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,2% до 84,62 доларів, компенсувавши частину втрат на 1% попередньої сесії. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшали на 0,8% до 79,26 долара порівняно із закриттям п'ятниці. У понеділок не було торгів, що у Сполучених Штатах був вихідний день на честь Дня Мартіна Лютера Кінга.

"Нафта марки Brent зросла майже на 10% за останні 10 днів, тому що оптимізм щодо відновлення роботи в Китаї підвищив настрої. Однак перспективи решти світової економіки невизначені", - зазначають аналітики сировинних товарів ANZ.

ANZ також вказав на стрибок поставок сирої нафти з Росії, який чинив тиск на ринок, при цьому морський експорт зріс до 3,8 млн барелів на день минулого тижня, найвищого рівня з квітня.

Валовий внутрішній продукт Китаю збільшився на 3% у 2022 році, сильно не дотягнувши до офіційної мети "близько 5,5%" і ставши другим гіршим показником з 1976 року, оскільки останній квартал сильно постраждав від жорстких обмежень COVID та спаду на ринку нерухомості.

Погані економічні дані, як і раніше, перевершили більш ранні прогнози аналітиків, оскільки відмова Пекіна від своєї політики нульового поширення COVID у грудні підтримала споживання.

Дані у вівторок також засвідчили, що обсяг нафтопереробних заводів Китаю в 2022 році впав на 3,4% порівняно з роком раніше, що стало першим річним зниженням з 2001 року.

"Завдяки сильнішому кінцю 2022 року, ніж ми очікували, а також ознакам більш високих роздрібних витрат у майбутньому, прогноз зростання ВВП у 2023 році покращився порівняно з нашим попереднім прогнозом", - сказала Ірис Пен, головний економіст Китаю з банку ING.

Але Пен попередила, що Китай, як і раніше, стикається зі значними проблемами, включаючи ймовірні рецесії в США та Європі цього року.

В огляді, опублікованому на щорічному саміті в Давосі, дві третини опитаних економістів приватного та державного секторів очікували на глобальну рецесію цього року, причому близько 18% вважають її "надзвичайно ймовірною".

Водночас дослідження поглядів керівників, проведене PwC, було найпохмурішим з того часу, як фірма запустила опитування десять років тому.

Зростання долара в порівнянні з семимісячними мінімумами також чинить тиск на ціни на нафту, оскільки сильніший долар робить нафту дорожчою для тих, хто тримає інші валюти.