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Наезд на участников рождественского парада в США: полиция назвала возможную причину

Автор: Дмитрий Кузнецов

Подозреваемый в наезде на людей, которые пришли на рождественский парад в штате Висконсин (США), мог пытаться сбежать от другого преступления. В полиции не считают, что трагедия связана с терроризмом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным источников телеканала, подозреваемый в наезде на толпу в Висконсине, вероятно, действовал непредумышленно. Есть признаки того, что мужчина бежал от другого преступления, уточнил собеседник издания.

На данном этапе расследования полиция не связывает произошедшее на рождественском параде с международным или внутренним терроризмом.

Напомним, трагедия на рождественском параде произошла вечером 22 ноября в городе Уокешо (штат Висконсин).

Отметим, в результате наезда автомобиля на толпу погибло 5 человек, более 40 получили ранения.

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