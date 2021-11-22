Наїзд на учасників різдвяного параду в США: поліція назвала можливу причину

Підозрюваний у наїзді на людей, які прийшли на різдвяний парад у штаті Вісконсин (США), міг намагатися втекти від іншого злочину. У поліції не вважають, що трагедія пов'язана з тероризмом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За даними джерел телеканалу, підозрюваний у наїзді на натовп у Вісконсині, ймовірно, діяв ненавмисно. Є ознаки того, що чоловік втік від іншого злочину, уточнив співрозмовник видання.

На даному етапі розслідування поліція не пов'язує подію на різдвяному параді з Міжнародним або внутрішнім тероризмом.