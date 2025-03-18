Наєв заявив про відвід військ на одній із ділянок фронту у Донецькій області

Генерал-лейтенант нагадав, що триває другий місяць його командування тактичною групою, що тримає оборону на одному з напрямків у Донецькій області.

"Майже щодня буваю на передовій, спілкуюся з військовими - тими, хто є основою нашої армії. Це сильні й віддані воїни, які щодня роблять свою справу, попри втому, погоду й обставини", - пише Наєв.

Він наголосив, що найважливіше для командування - зберегти життя і здоров’я особового складу.

"Тому на одній із ділянок фронту ухвалено рішення щодо відведення сил та засобів з невигідних позицій. Це дало можливість не лише зберегти бійців, а й покращити нашу оборону", - повідомив генерал-лейтенант.

За його словами, ворог зазнає втрат і українські війська мають змогу діяти ефективніше.

"За останній місяць, завдяки спільній роботі розвідників, операторів дронів, артилеристів, мінометників, танкістів та піхоти, вдалося знищити понад 30 одиниць ворожої бронетехніки й більше 2000 окупантів. Це відчутно зменшило кількість ворожих атак на нашому напрямку", - додав Наєв.

Нагадаємо, раніше Сергій Наєв був командувачем Обʼєднаних сил ЗСУ. Втім, 11 лютого 2024 року він був звільнений з цієї посади.

Однак у лютому 2025 року ЗМІ повідомили, що Наєв став командиром тактичної групи "Велика Новосілка". Сам генерал-лейтенант 13 лютого повідомив про "прибуття на місце виконання бойових завдань".

"Входжу в курс справ, вивчаю склад сил і засобів. Переді мною - втомлені, але незламні воїни. Кожен із них - це історія відваги, болю і нескореності", - написав тоді Наєв.