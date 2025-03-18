Наев заявил об отводе войск на одном из участков фронта в Донецкой области

Генерал-лейтенант напомнил, что длится второй месяц его командования тактической группой, держащей оборону в одном из направлений в Донецкой области.

"Почти каждый день бываю на передовой, общаюсь с военными - теми, кто является основой нашей армии. Это сильные и преданные воины, которые каждый день делают свое дело, несмотря на усталость, погоду и обстоятельства", - пишет Наев.

Он подчеркнул, что самое важное для командования - сохранить жизнь и здоровье личного состава.

"Поэтому на одном из участков фронта принято решение по отводу сил и средств с невыгодных позиций. Это позволило не только сохранить бойцов, но и улучшить нашу оборону", - сообщил генерал-лейтенант.

По его словам, враг несет потери и украинские войска могут действовать эффективнее.

"За последний месяц, благодаря совместной работе разведчиков, операторов дронов, артиллеристов, минометчиков, танкистов и пехоты, удалось уничтожить более 30 единиц вражеской бронетехники и более 2000 оккупантов. Это ощутимо уменьшило количество вражеских атак на нашем направлении", - добавил Наев.

Напомним, ранее Сергей Наев был командующим Объединенных сил ВСУ. Впрочем, 11 февраля 2024 года он был уволен с этой должности.

Однако в феврале 2025 года СМИ сообщили, что Наев стал командиром тактической группы "Великая Новоселка". Сам генерал-лейтенант 13 февраля сообщил о "прибытии на место выполнения боевых задач".

"Вхожу в курс дел, изучаю состав сил и средств. Передо мной - уставшие, но несокрушимые воины. Каждый из них - это история отваги, боли и непокоренности", - написал тогда Наев.