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Наєв закликав мешканців виїхати з прикордонних районів Сумської області

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Україна, Четвер 29 червня 2023 14:34
Наєв закликав мешканців виїхати з прикордонних районів Сумської області Фото: командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Олександр Білоус

Українці, які проживають у прикордонних з Росією районах Сумської області, повинні виїхати. Населенні пункти потерпають від обстрілів щодня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва в Telegram.

"Я закликаю всіх громадян, які мешкають у прикордонних районах Сумщини виїхати. Влада на місцях знає алгоритми і шляхи евакуаційних заходів. Будь ласка, виїжджайте для того, щоб зберегти своє життя! А Сили оборони продовжать боронити українську землю", - написав він.

Як зазначив Наєв, сумський напрямок залишається найбільш небезпечним у Північній операційній зоні.

"Майже щодня прикордонні населенні пункти потерпають від обстрілів ворожих сил. Ворог гатить з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню", - додав він.

Ситуація у Сумській області

Сумська область межує з РФ, і росіяни з перших днів повномасштабного вторгнення намагалися захопити територію регіону. Однак завдяки ЗСУ навесні 2022 року всі захоплені території було звільнено.

Після виведення військ РФ із території Сумської області вони продовжують щоденні обстріли прикордонних територій. Щодня російські військові обстрілюють область із різних видів озброєння, для атак також застосовують і авіацію.

Російські війська 25 червня обстріляли Сумську область. Унаслідок ворожої атаки загинула одна жінка.

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Сумська область евакуація
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