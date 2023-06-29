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Наев призвал жителей выехать из приграничных районов Сумской области

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Украина, Четверг 29 июня 2023 14:34
Наев призвал жителей выехать из приграничных районов Сумской области Фото: командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Александр Белоус

Украинцы, проживающие в приграничных с Россией районах Сумской области, должны уехать. Населенные пункты подвергаются обстрелам ежедневно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева в Telegram .

"Я призываю всех граждан, проживающих в приграничных районах Сумщины уехать. Власти на местах знают алгоритмы и пути эвакуационных мероприятий. Пожалуйста, выезжайте для того, чтобы сохранить свою жизнь! А Силы обороны продолжат защищать украинскую землю", - написал он.

Как отметил Наев, сумское направление остается наиболее опасным в Северной операционной зоне.

"Почти ежедневно пограничные населенные пункты страдают от обстрелов вражеских сил. Враг стреляет из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня", - добавил он.

Ситуация в Сумской области

Сумская область граничит с РФ, и россияне с первых дней полномасштабного вторжения пытались захватить территорию региона. Однако благодаря ВСУ весной 2022 года все захваченные территории были освобождены.

После вывода войск РФ с территории Сумской области они продолжают ежедневные обстрелы приграничных территорий. Каждый день российские военные обстреливают область из разных видов вооружения, для атак также применяют и авиацию.

Российские войска 25 июня обстреляли Сумскую область. В результате вражеской атаки погибла одна женщина.

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Сумская область эвакуация
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