ua ru
Сб, 08 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Наєв розповів про обстановку на півночі: зміцнюємо рубежі цілодобово

Новость на русском →
Київська область, Субота 08 квітня 2023 11:28
Наєв розповів про обстановку на півночі: зміцнюємо рубежі цілодобово Фото: командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Обстановка на півночі країни залишається стабільною та контрольованою. Українські військовослужбовці цілодобово зміцнюють оборонні рубежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Командування Об'єднаних Сил ЗСУ.

"Обстановка в Північній операційній зоні стабільна та контрольована. Наші воїни сповна її використовують задля зміцнення оборонних рубежів та позицій", - сказав командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, триває нарощування системи інженерних загороджень в областях, яка межують з Білоруссю та Росією.

"Створюються протитанкові мінні поля на танкодоступних ділянках місцевості та ймовірних шляхах просування противника вглиб нашої території, а це - дороги, лісові смуги, мости, лінії електропередач тощо", - розповів Наєв.

Зазначено, що лише цього тижня інженерними підрозділами облаштовані декілька десятків мінних полів з використанням понад 6 тисяч протитанкових мін. Також прорито більш як 7 тисяч метрів протитанкових ровів та траншей.

"Усі позиції обшиваються деревиною для більш ефективного виконання завдань нашими воїнами. Українські військовослужбовці працюють цілодобово, не зважаючи на погодні умови", - додали в командуванні.

Фото: українські військові на півночі продовжують укріплювати позиції (facebook.com/JointForcesCommandAFU)

Нагадаємо, раніше командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв відреагував на перевірку бойової готовності армії Білорусі. Він зазначив, що українські військові обізнані в цьому питанні і у разі необхідності готові до адекватного реагування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Білорусь кордон з Білоруссю Кордон з РФ
NEWS
Великдень завтра? Як може змінитися церковний календар і чи чекають на Україну подвійні свята
Великдень завтра? Як може змінитися церковний календар і чи чекають на Україну подвійні свята
DAILY
Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян