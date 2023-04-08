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Наев рассказал об обстановке на севере: укрепляем рубежи круглосуточно

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Киевская область, Суббота 08 апреля 2023 11:28
Наев рассказал об обстановке на севере: укрепляем рубежи круглосуточно Фото: командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Обстановка на севере страны остается стабильной и контролируемой. Украинские военнослужащие круглосуточно укрепляют оборонные рубежи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Командования Объединенных Сил ВСУ.

"Обстановка в Северной операционной зоне стабильная и контролируемая. Наши воины полностью ее используют для укрепления оборонных рубежей и позиций", - сказал командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, продолжается наращивание системы инженерных заграждений в областях, граничащих с Беларусью и Россией.

"Создаются противотанковые минные поля на танкодоступных участках местности и вероятных путях продвижения противника вглубь нашей территории, а это дороги, лесные полосы, мосты, линии электропередач и т.д.", - рассказал Наев.

Отмечено, что только на этой неделе инженерными подразделениями обустроено несколько десятков минных полей с использованием более 6 тысяч противотанковых мин. Также прорыто более 7 тысяч метров противотанковых рвов и траншей.

"Все позиции обшиваются древесиной для более эффективного выполнения задач нашими воинами. Украинские военнослужащие работают круглосуточно, несмотря на погодные условия", - добавили в командовании.

Фото: украинские военные на севере продолжают укреплять позиции (facebook.com/JointForcesCommandAFU)

Напомним, ранее командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев отреагировал на проверку боевой готовности армии Беларуси. Он отметил, что украинские военные осведомлены в этом вопросе и в случае необходимости готовы к адекватному реагированию.

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