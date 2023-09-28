Наєв перевірив, як бійці опановують західну зброю перед участю в наступі (фото)
Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав один із підрозділів Нацгвардії та перевірив оволодіння бійцями озброєння та техніки, наданої країнами-партнерами. Воїни після підготовки вирушать на південь та схід для участі у наступальних діях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Командування Об'єднаних сил ЗСУ.
"У Північній операційній зоні дуже пильна увага приділяється бойовій підготовці підрозділів, які незабаром вирушатимуть в райони проведення бойових дій на схід і півдні нашої країни", - зазначається у публікації.
Як заявив Наєв, підрозділи як ЗСУ, так і НГУ, які виконують завдання у Північній операційній зоні, згодом відбувають на ротаційній основі на схід та південь нашої країни для того, щоб вести наступальні дії.
"Тож, я мав особисто переконатися у їхньому рівні готовності використовувати передану нашими партнерами західну зброю для того, щоб бити ворога й наближати нашу перемогу", - наголосив генерал-лейтенант.
Командувач також сам вирішив спробувати свої сили в оволодінні окремими зразками озброєнням.
"Переконався, що зброя дуже якісна. Вона має хороші бойові властивості – це і влучність, і темп стрільби. До того ж техніка має броньований захист, а також дуже високі ходові якості", - додав він.
За словами Наєва, кожна з броньованих машин, що стоять на озброєнні Нацгвардії, здатна швидко рухатися і має потужний двигун.
"Дощ, бруд та глибокий пісок для такої машини не є перешкодами", - наголосив він.
Також командувач заявив, що всі питання, що виникають у ході підготовки, вирішуються на місці, а бійці вміють добре працювати зі зброєю, а також мають високий моральний і бойовий дух.
Генерал Наєв перевірив у Північній операційній зоні перебіг оволодіння бійцями зразками західної зброї та техніки (фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Нагадаємо, раніше командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв показав відео, як українські військові продовжують укріплювати державний кордон. Генерал зазначив, що за тиждень захисники вирили тисячі кілометрів окопів та встановили тисячі мін.
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