Наев проверил, как бойцы овладевают западным оружием перед участием в наступлении (фото)
Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев посетил одно из подразделений Нацгвардии и проверил овладение бойцами вооружения и техники, предоставленной странами-партнерами. Воины после подготовки отправятся на юг и восток для участия в наступательных действиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Командования Объединенных сил ВСУ.
"В Северной операционной зоне очень пристальное внимание уделяется боевой подготовке подразделений, которые вскоре отправятся в районы проведения боевых действий на восток и юге нашей страны", - отмечается в публикации.
Как заявил Наев, подразделения как ВСУ, так и НГУ, которые выполняют задачи в Северной операционной зоне, со временем отбывают на ротационной основе на восток и юг нашей страны для того, чтобы вести наступательные действия.
"Поэтому я должен был лично убедиться в их уровне готовности использовать переданное нашими партнерами западное оружие для того, чтобы бить врага и приближать нашу победу", - подчеркнул генерал-лейтенант.
Командующий также сам решил попробовать свои силы в овладении отдельными образцами вооружением.
"Убедился, что оружие очень качественное. Она имеет хорошие боевые свойства - это и меткость, и темп стрельбы. К тому же техника обладает бронированной защитой, а также очень высокими ходовыми качествами", - добавил он.
По словам Наева, каждая из бронированных машин, стоящих на вооружении Нацгвардии, способна очень быстро двигаться и имеет мощный двигатель.
"Дождь, грязь и глубокий песок для такой машины не являются препятствиями", – подчеркнул он
Также командующий заявил, что все возникающие в ходе подготовки вопросы решаются на месте, а бойцы умеют хорошо работать с оружием, а также обладают высоким моральным и боевым духом.
Генерал Наев проверил в Северной операционной зоне ход овладения бойцами образцами западного оружия и техники (фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU)
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