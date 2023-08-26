Наєв про передачу F-16 Україні: це скорочення шляху до перемоги

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв привітав рішення партнерів щодо збільшення авіаційного парку України.

"Ми розуміємо, що наші партнери передають нам дуже багато озброєння та боєприпасів. Але, коли збільшуються потужності повітряної складової - це додає нам упевненості у швидкому наближенні довгоочікуваної перемоги", - сказав він.

Наєв наголосив, що винищувачі F-16 та інші літальні апарати швидшать шлях України до перемоги над ворогом.

"Розвиток авіаційного парку Повітряних Сил Збройних Сил України за рахунок F-16, чи, може, інших літальних апаратів - це теж скорочення шляху до перемоги. Ми щиро дякуємо нашим партнерам і розуміємо, що тільки в єдності нашій, наших партнерів і усього українського народу запорука наших спільних дій та здобуття перемоги над ворогом", - наголосив командувач.

F-16 для України

Нагадаємо, низка європейських країн погодилися провести навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у рамках авіаційної коаліції. Тренування пройдуть у Данії та Румунії.

Також Данія, Нідерланди та Норвегія пообіцяли надати Україні F-16. Станом на зараз відомо, що наша країна отримає щонайменше 61 літак.

Окрім того, Сполучені Штати найближчим часом мають намір розпочати навчання українських пілотів на F-16. Тренування розпочнуться у жовтні на базі Національної гвардії у штаті Аризона.

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