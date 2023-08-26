Наев о передаче F-16 Украине: это сокращение пути к победе

Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев приветствовал решение партнеров по увеличению авиационного парка Украины.

"Мы понимаем, что наши партнеры передают нам очень много вооружения и боеприпасов. Но когда увеличиваются мощности воздушной составляющей - это придает нам уверенности в быстром приближении долгожданной победы", - сказал он.

Наев подчеркнул, что истребители F-16 и другие летательные аппараты ускорят путь Украины к победе над врагом.

"Развитие авиационного парка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за счет F-16, или, может, других летательных аппаратов - это тоже сокращение пути к победе. Мы искренне благодарим наших партнеров и понимаем, что только в единстве нашем, наших партнеров и всего украинского народа залог наших совместных действий и победа над врагом", - подчеркнул командующий.

F-16 для Украины

Напомним, ряд европейских стран согласились провести обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в рамках авиационной коалиции. Тренировки пройдут в Дании и Румынии.

Также Дания, Нидерланды и Норвегия пообещали предоставить Украине F-16. На данный момент известно, что наша страна получит по меньшей мере 61 самолет.

Кроме того, Соединенные Штаты в ближайшее время намерены начать обучение украинских пилотов на F-16. Тренировки начнутся в октябре на базе Национальной гвардии в Аризоне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.