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Наєв оцінив загрозу з півночі та показав навчання ЗСУ з оборони важливих об'єктів (відео)

Фото: Наєв показав навчання ЗСУ з оборони важливих об'єктів (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Марія Кучерявець

Військові проводять оперативно-тактичні навчання "Оксиморон-2023" з охорони та оборони особливо-важливих об'єктів критичної інфраструктури. Наразі загроза з півночі проти України є мінімальною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Командування Об'єднаних Сил ЗСУ.

"У Київській області і під загальним керівництвом командувача Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва проведено тактико-спеціальне навчання Сил оборони України з оборони зони відчуження Чорнобильської атомної електростанції", - йдеться в повідомленні.

Фото: Наєв показав навчання ЗСУ з оборони важливих об'єктів (facebook.com/JointForcesCommandAFU)

У повідомленні зазначено, що ці тренування відбувається на постійній основі.

"Спочатку військовослужбовці готуються у складі своїх підрозділів окремо. Через певний період відбуваються спільні тренування та навчання, в ході яких військовослужбовці відточують свої навички в умовах наближених до бойових", - вказано в повідомленні.

Зокрема, як повідомив Наєв, командири та штаби передбачають маневри військ та інші військові заходи задля того, щоб у будь-який час вчасно відреагувати на можливі дії ворога.

"На даний час, загроза з півночі проти України є мінімальною. Крім того, проведено ряд комплексів і заходів, які унеможливлюють прохід ворожих сил через кордон", - заявив Наєв.

Він додав, що Сили оборони постійно вживають заходи щодо зміцнення державного кордону України на Київському напрямку. Зокрема, облаштовуються та утворюються відповідні загородження, які забезпечують непрохідність ворожих сил на цьому напрямку

"На даний час на Київському напрямку ситуація стабільна та контрольована", - підсумував Наєв.

Нагадаємо, що сьогодні в Івано-Франківській області ЗСУ також проводять навчання.

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