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Можуть лунати вибухи. В Івано-Франківській області сьогодні проведуть навчання ЗСУ

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Івано-Франківськ, Вівторок 21 лютого 2023 08:39
Можуть лунати вибухи. В Івано-Франківській області сьогодні проведуть навчання ЗСУ Фото: в Івано-Франківській області сьогодні пороведуть військові навчання (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Жителів Івано-Франківської області попередили, що сьогодні можуть лунати звуки вибухів. Вони пов'язані з навчаннями військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільницю Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук у Telegram.

Вона попередила, що сьогодні в області може бути гучно.

"Наші військові проводять навчання. Тому, коли почуєте вибухи в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтесь", - зазначила вона.

Нагадаємо, військові попередили, що в Одесі можуть періодично чути звуки вибухів чи стрілянини, оскільки у місті проводять тренування для українських захисників.

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Івано-Франківська область вибухи
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