Можуть лунати вибухи. В Івано-Франківській області сьогодні проведуть навчання ЗСУ
Фото: в Івано-Франківській області сьогодні пороведуть військові навчання (Getty Images)
Жителів Івано-Франківської області попередили, що сьогодні можуть лунати звуки вибухів. Вони пов'язані з навчаннями військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільницю Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук у Telegram.
Вона попередила, що сьогодні в області може бути гучно.
"Наші військові проводять навчання. Тому, коли почуєте вибухи в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтесь", - зазначила вона.
Нагадаємо, військові попередили, що в Одесі можуть періодично чути звуки вибухів чи стрілянини, оскільки у місті проводять тренування для українських захисників.
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