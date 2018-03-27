Наєв: вже є конкретні строки для підготовки операції Об’єднаних сил

Командувач зазначив, що АТО не буде довго тривати

Вже існують визначені строки, до якого часу необхідно здійснити підготовку до операції Об’єднаних сил. Про це 26 березня повідомив командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв у інтерв’ю для "5 каналу".

"У мене вже є визначені часові показники, до якого часу я маю здійснити підготовку до цієї операції, здійснити доповідь начальнику генерального штабу головного командування Збройних сил України і в подальшому президентові України. Після затвердження цих дій і планувальних документів і відбудеться захід з початку операції", - повідомив Наєв.

Наголошується, що АТО продовжується і буде діяти до то тих пір, доки президент України своїм указом не оголосить про початок операції Об’єднаних сил.

"Ці терміни я не хотів би казати широкому загалу, але вони не будуть тривалими", - додав командувач Об’єднаних сил.

Нагадаємо, Порошенко представив командувача Об’єднаних сил.