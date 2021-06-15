Наемники России причастны к пыткам и казням мирного населения в ЦАР, - CNN

Вместе с боевиками РФ в стране воюют наемники из Сирии. По отчету ООН, сейчас в ЦАР находится около 2300 наемников, включая сирийский контингент.

У россиян была база за пределами Бамбари, где пытки были обычным явлением, сообщает CNN. Кроме того, сообщается, наемники РФ "произвели массовые казни" подозреваемых в сотрудничестве с повстанцами в деревне, которая находилась недалеко от месторождений золота и алмазов.

Телеканал сообщает, что для миротворцев ООН из многих стран, дислоцированных в ЦАР, присутствие российских наемников "стало дилеммой".

"Глава миротворческих миссий ООН Жан-Пьер Лакруа заявил, что было "несколько тревожных случаев трудностей с Центрально-африканскими вооруженными силами и их партнерами", -отмечает источник.