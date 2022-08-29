Наемники Путина. Кто воюет против Украины помимо регулярной армии РФ

Большая война между Россией и Украиной продолжается уже полгода. Так называемая "спецоперация" Владимира Путина явно идет не по плану. Самое яркое тому свидетельство – огромные потери, которые несет российская армия. Количество убитых россиян плавно, но уверенно приближается к отметке 50 тысяч.

По мере того как "вторая армия мира" день за днем позорится на полях боев в Украине, падает и мотивация оккупантов. Несмотря на достаточно хорошие по российским меркам зарплаты, в их рядах все больше дезертиров и "отказников". Потому Кремль вынужден привлекать на войну против Украины всякого рода наемников, в том числе заключенных, и проводить скрытую мобилизацию.

Российская пропаганда зачастую называет их "добровольцами", на деле же в армию РФ и вспомогательные силы загоняют либо под дулами автоматов, как на оккупированных территориях Украины, либо же обещаниями значительных денежных выплат и других "благ". Кто воюет за Путина, кроме остатков регулярных войск, разбиралось РБК-Украина.

Частные военные компании

На сегодняшний день известно как минимум о четырех частных военных компаниях в России. Это "Енот", "Патриот", "Редут" и самая знаменитая – ЧВК "Вагнера". Официально в РФ запрещены ЧВК, но в реальности наемники регулярно выполняют необходимые для России задания в разных частях мира. С 2014 году их фиксируют и на украинском Донбассе.

"Из-за значительных потерь в подразделениях ВС РФ, которые привлекаются к проведению так называемой "специальной военной операции" против Украины, российское командование вынуждено привлекать сводные подразделения частных военных компаний (ЧВК) для ведения боевых действий на территории нашего государства", – объяснили РБК-Украина в военной разведке.

В первые дни полномасштабного вторжения на востоке Украины оказались наемники частной компании "Редут". Ее подразделения – "Илимовцы", "Хулиганы", "Волки", "Морпехи" и "Топоры" – раньше занимались, в основном, охраной российских объектов за границей.

Российские оккупанты в плену ВСУ (Фото: t.me/zsuwar)

Как пишет российская "Медуза", бойцы "Редута" появились на Донбассе еще 23 февраля. Один из наемников рассказал изданию, что начало войны якобы подготовили они. Потом "редутовцев" перебросили на север Украины, но там они наткнулись на блокпост ВСУ, украинские военные ударили по наемникам с танка, после чего боевики были вынуждены ретироваться.

Позже наемники под командованием офицера Ивана Михеева с позывным "Север" выдвинулись на Киев, где были встречены "дружественным огнем". Командир умер в больнице от ранений, а "редутовцам" предложили заключить контракт с регулярной армией РФ. Теперь основная их масса воюет на Донбассе в составе нескольких подразделений.

ЧВК "Вагнера"

Частная военная компания "Вагнера" принадлежит "повару Путина", российскому олигарху Евгению Пригожину. Наемники выполняют боевые задачи в Сирии и Ливии, с 2014 года их фиксировали на Донбассе, но с начала полномасштабного вторжения в Украине их якобы не было. По крайней мере, об этом утверждают источники нескольких "оппозиционных" российских изданий.

Сами "вагнеровцы" появились на фронте в марте. Их отправили в Мариуполь, где боевики также попали под friendly fire. В апреле еще одну группу наемников перебросили под Лисичанск.

О присутствии "вагнеровцев" говорят и периодические задержания. В июне наемника ЧВК поймали сотрудники СБУ. Он совершал боевые вылеты, сбрасывая бомбы на жилые кварталы городов Донбасса. По его словам, пилоты вражеских самолетов – это, в основном, наемники, а не кадровые военнослужащие.

Как сообщили РБК-Украина в Главном управлении разведки (ГУР), на данный момент "вагнеровцы" – это единственная ЧВК, которую Кремль привлекает к войне против Украины. Сейчас воюет около пяти тысяч бойцов из ее состава. Укомплектована она почти полностью из граждан РФ и Украины (преимущественно из числа жителей оккупированных территорий).

Кандидатов вербуют через интернет и отбирают через рекрутинговые центры – таких на территории России уже 26. Платят наемникам до 350 тысяч рублей в месяц, дополнительно – премия от 150 до 700 тысяч рублей, в зависимости от должности и успешности выполнения "заданий". Также им положены выплаты за уничтожение техники или живой силы.

На войне в Украине "вагнеровцев" используют в качестве общевойсковых подразделений, а иногда и спецназа. Контролирует их "работу" на фронте один из руководителей и основатель ЧВК Дмитрий Уткин, по данным разведки, он регулярно посещает оккупированные территории.

В начале августа появилась информация о том, что Евгений Пригожин лично вербует заключенных различных тюрем и исправительных колоний в ряды "вагнеровцев".

"В первую очередь интересуют их убийцы и разбойники, к наркоманам относятся настороженно, то же к насильникам. Лучше, говорит, чтобы не бытовые убийцы были, а прям сознательные – вам, говорит, у нас понравится", – цитирует издание "Медиазона" одного из заключенных, в тюрьму которого приходил Пригожин.

Захватчиков в Украине ждет гибель (Фото: GettyImages)

Такой "неординарный" подход связан, в первую очередь, с большими потерями среди российских военных. В то же время ВСУ продолжают атаковать командные пункты и штабы с живой силой противника – 14 августа украинские военные нанесли удар по зданию в Попасной, где располагались около сотни наемников "Вагнера". Адрес "штаба" накануне "засветил" один из российских пропагандистов.

Примечательно, что в случае ранения или смерти наемников, командование российской армии не учитывает их в общей статистике, уточнили в ГУР. А их родственникам строго запрещено рассказывать любую информацию об обстоятельствах гибели "вагнеровцев".

Неонацисты и "казаки"

Хотя одна из якобы целей "спецоперации", которую озвучил Путин, состояла в "денацификации" Украины, в войне участвуют различные неонацистские формирования из РФ. К примеру, "Русское имперское движение", лидер которого Денис Гариев заявлял, что выступает за "ликвидацию сепаратистского образования Украина". Самого Гариева позже ранили в боях, а его заместителя Дениса Некрасова убили под Изюмом.

Помимо этого, в Украине зафиксировали деятельность группы "Русич". По данным немецкой разведки, боевики появились на Донбассе в апреле. Отметим, лидер "Русича" Денис Мильчаков известен тем, что, кроме прославления неонацистской идеологии, издевается над животными.

В Украине воюет как минимум один "казачий" отряд. По словам главного редактора "Новая газета. Европа" Арнольда Хачатурова, в это формирование набирают через структуры, связаны с "Редутом", а сами "казаки" воюют в составе батальонов наемников. Как правило, это от 100 до 400 боевиков. Какие именно задачи они выполняют – неизвестно.

"Мобики" и "милиция"

Боевики на Донбассе входят в так называемую "народную милицию ЛДНР". Она сформирована в рамках 1-го и 2-го армейских корпусов ВС РФ. Эти подразделения массово привлекали к штурму Мариуполя. Тогда погибло около четырех тысяч "милиционеров". На других направлениях были убиты еще 2600 человек.

Что примечательно, по данным британской разведки, среди них на фоне огромных потерь случился раскол. После оккупации почти всей территории Луганской области т.н. "милиция" из "ЛНР" отказывается от продолжения боевых действий в интересах "ДНР". Да и в целом россиянам все сложнее пополнять ряды боевики, даже за счет принудительной мобилизации.

Мобилизация на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей проходила в скрытом режиме с 2014 года, но с начала вторжения она стала "официальной". В марте ее якобы приостановили, однако на самом деле отлов будущих "милиционеров" только набирает обороты.

В украинской разведке периодически сообщают, что террористы забирают жителей Донбасса просто с улицы. Во внимание уже не берется ни возраст, ни состояние здоровья. По последней информации, под ружье оккупанты ставят даже госпитализированных больных.

При этом, и само оружие, которое дают в руки "мобилизированным", и их экипировка больше подошла бы для реконструкции боев, а не реальных столкновений. По информации ГУР, в большинстве случаев солдатам выдают винтовки Мосина 1981 года выпуска, пулеметы времен Второй мировой войны, ржавые каски и автоматы. Тяжелое вооружение они не получают вовсе.

"Добровольцев" с востока Украины, в основном, используют в качестве "пушечного мяса" – их бросают на разведку позиций, из-за чего они часто попадают в плен. Подготовка боевиков, по информации ГУР, крайне низкая.

"Наблюдается много случаев, когда с момента их прибытия в часть до гибели/получения ранения проходило 1,5 суток", - говорят в разведке.

На допросах пленные зачастую убеждают, что воюют по принуждению и жалуются на нечеловеческое отношение российских командиров. Однако не всех заставляют принимать участие в боевых действиях. Часть пленных говорят, что пошли на войну из-за нехватки денег и невозможности заработать в оккупации.

Российская техника на юге Украины (Фото: GettyImages)

Некоторые, пользуясь случаем, сдаются добровольно. На днях двое таких мужчин были эвакуированы бойцами ССО, им предоставили убежище и возможность вернуться к мирной жизни далеко от линии фронта.

"Мобиков" из оккупированной части Донбасса сейчас присоединяют к российским БТГр. По информации источников РБК-Украина, на данном этапе ними подкрепляют стрелковые подразделения Черноморского флота. На сегодняшний день они воюют, в основном, на южном направлении – в Херсонской и Запорожской областях.

Наемники из Сирии и белорусские ССО

О том, что Россия для пополнения своего контингента, ищет боевиков в Сирии, стало известно через несколько недель после полномасштабного вторжения в Украину. В министерстве обороны РФ тогда заявили, что около 40 тысяч "добровольцев" с Ближнего Востока готовы воевать на их стороне.

По факту же цифры, как и многое другое, оказались преувеличенными. По информации Главного управления разведки Минобороны, всего в Украине зафиксировали около 550 сирийских наемников. 150 из них были задействованы в боях на Херсонском направлении. В украинской разведке сообщили, что боевиков из Сирии разделили на команды по 25 человек, а руководил ими один из российских командиров, который отдавал приказы через переводчика.

Основной мотивацией для сирийцев стали деньги. Как пишут СМИ, которым удалось пообщаться непосредственно с боевиками, многие наемники, несмотря на нарративы кремлевской пропаганды, не поддерживают войну, которую РФ развернула в Украине.

В процессе "найма" также нет ничего, что говорило бы об "идейности" – боевикам предлагают выполнить определенную работу и получить гонорар. В местных социальных сетях сумма вознаграждения варьируется от 1500 до 50 тысяч евро – в зависимости от сложности задания и времени пребывания в Украине.

Что же касается белорусских Сил специальных операций, в ГУР сообщают, что некоторое количество военнослужащих ССО эпизодически участвовало в боях на первых этапах войны. Руководство республики ожидаемо не сообщало ничего подобного, но периодически заявляло о проведении "подготовки боеготовности войск" из-за учений НАТО вблизи их границ.

В мае белорусский генеральный штаб также сообщил о направлении бойцов ССО на границу с Украиной – таким образом якобы решили отреагировать на движения ВСУ.

Беларуские военные пока не воюют на территории Украины (Фото: GettyImages)

"Добровольцы"

В России официально не объявляли Украине войну, не вводили у себя военное положение, поэтому не могут начать всеобщую мобилизацию, но это не значит, что по факту ее не проводят. Региональным властям в РФ еще весной была поставлена задача формировать "добровольческие" отряды.

Новобранцев обеспечивают формой, оружием и обещают гонорар. В среднем это от 200 до 500 тысяч рублей в месяц и до 5 миллионов, если боевик погибнет. Деньги, в этом случае, главный мотиватор для большинства "добровольцев" и их родственников.

На сегодняшний день скрытая мобилизация проходит в десятках российских регионов – среди них есть как Москва, где собирают "собянинский полк" (названный в честь мэра столицы России Сергея Собянина – ред.), так и, например, Республика Марий Эл, где один из критериев отбора – наличие девяти классов образования.

Некоторые подразделения уже набраны и принимают участие в войне против Украины. По информации эксперта Центра оборонных стратегий Виктора Кевлюка, батальон из Чувашии "Атал" воюет против ВСУ. При этом около 40 боевиков жалуются на то, что им не выплачивают обещанные деньги. В Башкортостане набирают уже второй батальон, поскольку желающих "встать на защиту Родины" оказалось много.

Больше всего "добровольцев" оказалось в Чечне. Там сформировали уже четыре батальона – "Ахмат", "Север", "Юг" и "Восток". Примечательно, что Чечня находится на 84 – предпоследнем – месте по уровню жизни населения среди всех регионов РФ.

Тут стоит отдельно упомянуть "кадыровцев". Рамзан Кадыров практически с самого начала полномасштабного вторжения объявил, что посылает свой полк "Ахмат" в Украину. По информации западных разведок, "кадыровцы" изначально шли на киевское направление и помогали регулярным войскам РФ оккупировать несколько населенных пунктов в области.

Украинские силовики собирают свидетельства людей, бывших в оккупации – многие жители Киевской области рассказывают, что их пытали именно боевики Кадырова.

Чеченские боевики редко когда воюют на фронте – их применяют для "зачисток" занятых территорий и в качестве заградительных отрядов. "Кадыровцы" получили кличку "tik-tok войска", потому что постоянно публикуют нелепые видео в социальных сетях с якобы боевых заданий – на деле же они либо обстреливают пустыри, либо бегают по заброшенным зданиям и стреляют в стены.

Некоторое время назад также проявилась информация от Conflict Intelligence Team о том, что Россия перебрасывает к границе с Украиной третий армейский корпус. По железной дороге перевозят зенитные комплексы "Бук", танки Т-80БВ и Т-90М. Технику везут из Мулино Нижегородской области до границы с Донецкой. В CIT считают, что это свидетельствует о переброске третьего корпуса, о формировании которого ранее заявляли в ГУР.

При этом, в Институте изучения войны (ISW) уверены, что корпус не будет эффективен в боях против ВСУ. Аналитики отмечают, что в ряды очередного формирования набрали пожилых и нездоровых людей. Кроме того, корпус недисциплинирован, а командование не имеет необходимого опыта.

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По состоянию на седьмой месяц вторжения в Украину тема войны больше не будоражит умы даже рядовых россиян. На первый план выходят социальные и экономические проблемы – цену за имперские амбиции Путина, как обычно, платят его подданные. Ухудшение ситуации в РФ неизбежно, ведь введенные за агрессию санкции системно закапывают российскую экономику все глубже и глубже.

"Идеологическая" стадия войны, когда россиянам пытались "продать" историю о "бесчинствах укронацистов" и "освобождении братского народа", очевидно, уже закончилась. Желающих гибнуть за бредни своей пропаганды найти все сложнее, но и "терять лицо", официально объявляя войну и всеобщую мобилизацию, в Кремле пока тоже, судя по всему, не готовы. Потому все чаще к участию в боевых действиях привлекают денежными стимулами.

Наемники, как их не назови, конечно, никогда не будут воевать так упорно, как свободные люди, защищающие свою землю и своих близких. Но у РФ все еще достаточно денег, чтобы заваливать фронт "пушечным мясом". Потому наравне с битвами на поле боя, так важна и дипломатическая война, чтобы шаг за шагом лишать Россию средств к существованию и возможности продолжать агрессию.