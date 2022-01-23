Не наедине с агрессором: Украину поддержали 2,5 млн человек во всем мире

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за сутки более 2,5 млн человек во всем мире и десятки иностранных чиновников поддержали онлайн-акцию UkrainianWave. Ее в День Соборности Украины запустило Министерство иностранных дел Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Кулебы в Facebook .

"С нами премьер-министр Словении Янез Янша, государственный секретарь США Энтони Блинкен, главы МИД Канады Мелани Жоли, Великобритании Лиз Трасс, Латвии Эдгарс Ринкевичс, Северной Македонии Буяр Османи, Австралии Мэрис Пейн, Чехии Ян Липавский, министерства иностранных со всего мира, а также миллионы пользователей сети, твердо поддерживающих Украину во время угроз и шантажа со стороны РФ", - подчеркнул министр.

По его словам, єто еще одно свидетельство, что Украина не наедине с агрессором.

"Благодаря активной дипломатической работе, у нас сегодня беспрецедентный уровень международной поддержки. И такие простые слова солидарности онлайн важны для нас, наряду с снабжением партнерами обронного оружия и воплощением пакета болезненных санкций против РФ", - написал Кулеба.