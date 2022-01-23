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Не наодинці з агресором: Україну підтримали 2,5 млн людей у всьому світі

Автор: Іванна Шовкун

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що за добу понад 2,5 млн людей у всьому світі і десятки іноземних чиновників підтримали онлайн-акцію Ukrainian Wave. Її у День Соборності України запустило Міністерство закордонних справ України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Кулеби у Facebook.

"З нами прем'єр-міністр Словенії Янез Янша, державний секретар США Ентоні Блінкен, глави МЗС Канади Мелані Жолі, Великої Британії Ліз Трасс, Латвії Едгарс Рінкевичс, Північній Македонії Буяр Османі, Австралії Меріс Пейн, Чехії Ян Ліпавський, міністерства іноземних також мільйони користувачів мережі, які твердо підтримують Україну під час погроз та шантажу з боку РФ", - наголосив міністр.

За його словами, це ще одне свідчення, що Україна не наодинці з агресором.

"Завдяки активній дипломатичній роботі, у нас сьогодні безпрецедентний рівень міжнародної підтримки. І такі прості слова солідарності онлайн важливі для нас, поряд із постачанням партнерів обронної зброї та втіленням пакету хворобливих санкцій проти РФ", - написав Кулеба.

Нагадаємо, Митрополит Київський та всієї України Єпіфаній звернувся до українців перед Днем соборності.

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