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Надзвичайна спека. Синоптики дали прогноз на сьогодні

Фото: якою буде погода в Україні 10 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 10 липня, в Україні спека досягне 40° тепла. При цьому без дощів не обійдеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Суха спекотна погода, лише вдень на Закарпатті та у північно-східній частині місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура у південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях вдень сильна спека 35-39°, на Миколаївщині та Херсонщині місцями надзвичайна спека 40°; на решті території вдень 29-34°.

Погода у Києві та області

Суха спекотна погода з температурою вдень 29-34°; у Києві вдень 31-33°. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Погода в Україні 10 липня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

Синоптики прогнозували в Україні рекордну спеку, місцями до 40° тепла з понеділка, 8 липня.

За даними синоптиків, спека буде тривалою. Її пік, за інформацією синоптика Наталки Діденко, варто чекати 14-17 липня.

Детальніше про погоду на поточний тиждень – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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