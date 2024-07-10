Необычайная жара. Синоптики дали прогноз на сегодня

Сегодня, 10 июля, в Украине жара достигнет 40° тепла. При этом без дождей не обойдется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сухая жаркая погода, лишь днем в Закарпатье и в северо-восточной части местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях днем сильная жара 35-39°, в Николаевской и Херсонской областях местами чрезвычайная жара 40°; на остальной территории днем 29-34°.
Сухая жаркая погода с температурой днем 29-34°; в Киеве днем 31-33°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Погода в Украине 10 июля (facebook.com/UkrHMC)
Синоптики прогнозировали в Украине рекордную жару, местами до 40° тепла с понедельника, 8 июля.
По данным синоптиков, жара будет продолжительной. Ее пик, по информации синоптика Наталки Диденко, стоит ждать 14-17 июля.
Подробнее о погоде на текущую неделю - читайте в материале РБК-Украина.
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