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Необычайная жара. Синоптики дали прогноз на сегодня

Фото: какой будет погода в Украине 10 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 10 июля, в Украине жара достигнет 40° тепла. При этом без дождей не обойдется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сухая жаркая погода, лишь днем ​​в Закарпатье и в северо-восточной части местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях днем ​​сильная жара 35-39°, в Николаевской и Херсонской областях местами чрезвычайная жара 40°; на остальной территории днем ​​29-34°.

Погода в Киеве и области

Сухая жаркая погода с температурой днем ​​29-34°; в Киеве днем ​​31-33°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Украине 10 июля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

Синоптики прогнозировали в Украине рекордную жару, местами до 40° тепла с понедельника, 8 июля.

По данным синоптиков, жара будет продолжительной. Ее пик, по информации синоптика Наталки Диденко, стоит ждать 14-17 июля.

Подробнее о погоде на текущую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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