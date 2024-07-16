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Надзвичайна спека ще утримуватиметься в Україні: прогноз погоди на завтра

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 17 липня, надзвичайна спека утримуватиметься в Україні, проте з четверга очікується зниження температури повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис синоптика Наталії Діденко в Telegram.

За прогнозом синоптика, в Україні втримається надзвичайна спека із температурою повітря +34 +39, а місцями +40 градусів і вище. Лише в західних областях буде прохолодніше, +30 +34 градуси.

Локальні грозові дощі передбачаються у західних областях України, а ввечері опади ймовірні на півночі та в центральних областях, окрім Полтавської та Дніпропетровської областей. 

Погода в Києві

У столиці завтра буде дуже спекотно, +35 +37 градусів. Переважно сухо, однак ввечері місцями пройде короткочасний дощ з грозою.18 липня у Києві стане прохолодніше - до +30 +32, а 19 липня +28 +30 градусів.

Погода в Україні 16 липня

За прогнозом синоптиків, сьогодні очікується пік спеки. Температура місцями підніметься до +40 +42 градусів. Однак у деяких областях можливі короткочасні дощі та грози.

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