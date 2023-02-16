На надуваному матраці до Румунії. Прикордонники затримали групу ухилянтів (фото)

"Чотирьох відчайдухів, які ризикуючи життям планували переплисти річку Прут на надувному матраці, затримали під час підготовки плавзасобу до "переправи", - повідомили прикордонники.

За інформацією ДПСУ, порушниками кордону виявились мешканці Вінницької та Чернівецької областей, віком від 22 до 35 років.

"Ще трьох мешканців Вінницької області затримали на одному з контрольних постів в районі населеного пункту Подвірне Чернівецької області. Правопорушники рухались до кордону на автомобілі "Джиллі" та не змогли пояснити мету свого прибуття до контрольованого прикордонного району", - додають в повідомленні.

Фото: прикордонники затримали групу ухилянтів, які хотіли втекти до Румунії (dpsu.gov.ua)

Наразі всіх ухилянтів доставлено до прикордонних підрозділів для складання документів та притягнення до відповідальності за ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Нагадаємо, нещодавно прикордонники в Одесі викрили схему ухилянтів, що прикидалися "людьми з інвалідністю".

Також ми писали, що прикордонники затримали 13 ухилянтів, які намагалися незаконно дістатися Молдови та Румунії.

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