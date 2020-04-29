НАДУ призвала Петрашко изменить состав рабочей группы по тендерным рекомендациям

Национальная ассоциация дорожников Украины (НАДУ) обратилась к министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко с просьбой включить в состав рабочей группы по разработке проекта Методических рекомендаций для проведения закупок товаров, работ и услуг в дорожной отрасли профессионалов, ориентированных на международный опыт. Об этом сообщил председатель НАДУ Тарас Сиротинский, передают "Украинские новости".

"Мы видим, что в состав группы необходимо ввести профессионалов, которые будут руководствоваться интересами отрасли, ориентироваться на международный опыт публичных закупок в сфере дорожного строительства, а не на тех людей, которые имеют личный интерес в том, чтобы методрекомендации были приняты. Мы должны вместе с Минэкономики организовать эффективную и конструктивную работу над стандартизацией правил для всего рынка, а не для его части, как это сегодня предлагается отдельными ангажированными членами группы", - отметил председатель НАДУ.

По его словам, требования и предложения, которые выносят различные члены рабочей группы, необходимо рассматривать и обсуждать объективно, вне конфликта интересов и предвзятости отдельных участников рынка. Сейчас это сложно сделать без изменения состава группы.

НАДУ также проинформировала о сложившейся ситуации руководство страны.

В частности, в заявлении говорится, что Минэкономразвития предложило изъять из проекта Методрекомендаций более 80% принципиальных позиций, которые позволяли упорядочить отношения на рынке, упредить мошенничество, тендерный "троллинг" и дать возможность выполнять работы наиболее профессиональным и подготовленным участникам, которые привлекают отечественную рабочую силу, инвестировали десятки миллионов долларов в высококачественное оборудование и персонал, создали десятки тысяч рабочих мест, платят с них налоги и социальные взносы.

Кроме того, отмечают в НАДУ, в методрекомендации предлагается сделать необязательными, что нивелирует саму идею упорядочения рынка.

В ассоциации подчеркивают, что информация о якобы ограничении количества участников, создании непрозрачных отношений и сужении рынка, которой сопровождалось изменение позиции Минэкономразвития – "полностью не соответствует действительности".

"К сожалению, позиция Минэкономразвития выглядит сложившейся не на основании потребностей и задач реального сектора, которые на самом деле проводят строительные и ремонтные работы, а непонятных полуфиктивных компаний, которые пытаются дискредитировать все положительное, что намерен изменить Укравтодор, чтобы наконец структурировать и формализовать все взаимоотношения отрасли. В результате на финальное обсуждение и в качестве "позиции рынка" может быть представлен документ, над которым на самом деле не работала ни рабочая группа, ни большая часть рынка. Который не даст достичь цели борьбы с "тендерный троллингом" и установления единых правил для всех участников рынка при проведении процедуры закупок в сфере дорожного строительства", - сказано в заявлении.

НАДУ призвала президента и главу правительства вмешаться в ситуацию и не допустить затягивания процесса закупок в дорожной отрасли.

Напомним, ранее в НАДУ заявили, что в 2020 году дорожная отрасль должна избавиться от "тендерных троллей" и перейти к прозрачным условиям проведения закупок работ по строительству и ремонту автомагистралей.