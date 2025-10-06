ua en ru
Надлишкові потужності і спад спеки обвалили ціни на електроенергію у вересні, - експерт

Україна, Понеділок 06 жовтня 2025 11:25
Надлишкові потужності і спад спеки обвалили ціни на електроенергію у вересні, - експерт Фото: експерт заявив, що надлишкові потужності і спад спеки обвалили ціни у вересні (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

У вересні ціни на електроенергію на ринку "на добу наперед" (РДН) впали до рекордно низького рівня з початку 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву експерта з енергетики Українського інституту майбутнього Андріана Прокіпа.

"Природно, в нашому ринку цінова кон’юнктура визначається балансом попиту і пропозиції, і певними регуляторними обмеженнями", - зазначив експерт.

За його словами, серпень виявився неоднорідним: перша половина місяця була дефіцитною, а друга - профіцитною.

"У середині серпня відбулася ротація деяких блоків в енергосистемі, з’являється майже півтора гігавата потужності. Це одразу позначилося і на експорті та імпорті", - пояснив Прокіп.

Україна побила рекорд експорту електроенергії: у серпні він сягнув 450 тис. МВт·год, що на 60% більше, ніж у липні. У вересні тенденція лише посилилася.

"У вересні ситуація ще більше загострилася: у нас падає споживання через часткове похолодання, і зберігається високий баланс потужностей. Тому падіння цін стало неминучим", - наголосив експерт.

За його словами, навіть рекордні обсяги експорту не втримали ціни від обвалу.

"Зайві потужності та падіння попиту спровокували рекордне здешевшання електроенергії у вересні", - підсумував Прокіп.

Раніше експерт аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Станіслав Ігнатьєв заявляв, що попри відчутний удар для трейдерів, падіння цін засвідчило формування прозорого конкурентного середовища на енергоринку.

Нагадаємо, у першій половині вересня ціни на ринку електроенергії "на добу наперед" (РДН) обвалилися до рекордно низького рівня з початку 2024 року.

