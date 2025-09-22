Делегації окупаційних адміністрацій прибули до Москви для участі в економічному форумі. Там представники російської влади пояснили їм нинішній стан економіки та перспективи фінансування регіонів.

Співробітники форуму підкреслили, що найближчими роками бюджети територій будуть скорочені. Це пов'язано із загальною економічною нестабільністю і необхідністю оптимізації витрат.

Проблеми з економічною самостійністю

У Москві висловили невдоволення тим, що окупаційні адміністрації не готові впроваджувати елементи ринкової економіки на підконтрольних територіях. На думку російської влади, це призводить до повної залежності регіонів від федерального фінансування.

Наслідки для окупованих регіонів

Економічні обмеження можуть вплинути на доступність фінансування соціальних програм, інфраструктурних проєктів і зарплат для місцевих співробітників.