Блекаути не страшні. Топ-5 причин для встановлення сонячних панелей

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Користь для довкілля

Сонячні панелі не мають механічних, електричних чи електронних компонентів. Вони абсолютно безпечні для довкілля: немає шкідливих викидів, абсолютно безшумні і ніяк не позначаються на здоров'ї людини.

Сонце - екологічно чисте джерело енергії. А ще чудовий спосіб знизити свій вуглецевий слід. Для роботи сонячних електростанцій не потрібні інші ресурси. Така енергія самодостатня, а встановлення панелей на даху чи ділянці може стати гарним внеском у стійке майбутнє. І способом показати турботу про екологію, якщо вам це важливо.

Зниження цін на сонячні панелі - ще один привід наростити використання сонячної енергії. Традиційна електроенергія значною мірою залежить від вугілля чи газу. А ці ресурси не тільки шкідливі для довкілля, а й обмежені.

Повна або часткова автономність

Своя сонячна станція збільшує автономність від централізованих систем електропостачання. Інвестиція в таку систему дозволить захистити себе від підвищення цін на комунальні послуги та заощадити. Економія на рахунках досягається завдяки тому, що в Україні досить висока сонячна активність, особливо з березня до жовтня.

Сонце ніколи не підвищить тариф, що теж говорить на користь енергетичної безпеки. Технічно встановлення сонячних батарей означає, що ви досягли енергонезалежного статусу. Батареї допомагають зберегти енергію вночі та у похмурі дні.

Звісно, установка потребує значних витрат. Величина яких залежить від того, де ви живете та які електроприлади треба заживити. Наприклад, у когось є посудомийка, пральна машина, бойлер чи кавомашина, а у когось немає. Відповідно розрахунки будуть різні.

"Якщо виходити з базового споживання для сім'ї з 4 осіб, можна говорити про станції потужністю 7-8 кВт. І мова лише про базові потреби. Хоча коли електрики взагалі немає, не думаю, що особливо гостро постає питання, щоб працювало все обладнання", - розповів РБК-Україна експерт Дмитро Сакалюк.

На вартість впливає і тип сонячної станції - гібридна чи мережева. Гібридна працює від акумуляторів, коли відключено загальну мережу. У мережевої - акумуляторів немає, сонячна енергія надходить безпосередньо через інвертори, але для її роботи потрібно мінімальне споживання зі стаціонарних мереж.

У середньому гібридна станція коштує вдвічі більше. І на сьогодні система на 8 кВт коштуватиме приблизно 10-11 тисяч євро, каже експерт. У випадку з мережевою можна вкластися в 5,5-6 тисяч.

Вважається, що середня окупність сонячної електростанції - 5-7 років залежно від того, де ви проживаєте, скільки споживаєте та інших факторів, таких як наявність ділянки, розташування панелей, особливості підключення і таке інше.

Блекаути майже "непомітні"

Сонячні панелі дозволяють практично не помічати короткочасних відключень світла. Гібридна система накопичує енергію та забезпечує живлення в будинку, коли йдуть ремонтні роботи на мережі або введені графіки відключень. Це дозволяє завжди зарядити гаджети або обігріти будинок холодними днями.

Функціонування сонячних батарей не залежить від технічних неполадок у спільній мережі. Їм не потрібне паливо, а це дозволяє не залежати ні від цін на нього, ні від проблем із транспортуванням. Якщо у спільній мережі систематичні перебої, мабуть, варто розглянути гібридну систему на 10 кВт. Така станція здатна забезпечити живлення побутових приладів протягом 8-9 годин.

І працює цей принцип не лише з приватними домогосподарствами, а й із великими підприємствами, а також об'єктами критичної інфраструктури, такими як лікарні та водоканали.

"У нас вже є досвід, коли при блекауті в обласному центрі водоканал продовжував працювати просто за рахунок того, що у нього була гібридна станція з акумуляторною групою. Не можна розраховувати на роботу в режимі 24/7, проте з'являється кілька годин для забезпечення водою або, наприклад, на завершення операцій у лікарні", - зазначив Сакалюк

Витрати на обслуговування мінімальні

Одна з переваг - модульність. У разі збільшення обсягів енергоспоживання та за наявності фінансових можливостей потужність системи можна наростити, додавши нові фотоелектричні модулі. І це відносно просто та швидко.

Станції не потребують особливого обслуговування. Достатньо чистити панелі двічі на рік, але бажано із залученням фахівців. Також періодично потрібно змінювати інвертори, але в цілому обслуговування не потребує великих витрат.

У системі немає рухливих елементів чи чогось подібного, що може зненацька зламатися. Зазвичай на панелі дають гарантію від 10 років, на інвертори - від 5 років. Акумулятори розраховані на 6000 і більше циклів заряду/розряду. Залежно від інтенсивності використання це у середньому 6-7 років.

"Заміна акумуляторів обійдеться найдорожче, оскільки коштують вони приблизно 60-70% від усієї вартості станції. Якщо ви постійно користуєтеся ними, то заміна через 6-7 років виллється на значну суму", - розповів експерт.

Панелі зазвичай відпрацьовують експлуатаційний термін 20 років. У цей період їх не треба міняти, хіба що у разі заводського браку чи механічних ушкоджень. На перший випадок передбачена гарантія, другий можливий при нетиповому сценарї, як град з куряче яйце.

Зелений тариф та можливість заробити

Зелений тариф - механізм, який стимулює встановлення сонячних панелей. Таким чином, держава зобов'язується викуповувати надлишок виробленої енергії в кілька разів дорожче за тарифи для побутових споживачів. Вважається, що після періоду окупності станція приносить чистий дохід.

Зазначимо, на сьогодні зелений тариф становить близько 6 гривень за кВт*год і вище (залежить від потужності). З червня 2022 року через війну діяв наказ, згідно з яким гарантовано виплачувалося лише 18% вартості отриманої електроенергії, решта - залежно від залишків на рахунках ДП "Гарантований покупець". У квітні 2024-го обмеження скасували.

Дмитро Сакалюк поки не рекомендує розглядати невеликі сонячні станції як бізнес.

"Ми живемо в режимі форс-мажору, складно передбачити, які будуть рішення уряду щодо зеленого тарифу. Тому сьогодні на ці системи варто дивитися насамперед як на можливість бути впевненим у своїй енергетичній безпеці на завтрашній день", - зазначив він.

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Якщо є можливість, переходити на альтернативні джерела потрібно. А війна - не причина відмовлятися, особливо якщо ви мешкаєте не на територіях з інтенсивними бойовими діями.

"Децентралізовані джерела енергії, розташовані максимально близько до споживача - це ті рішення, які впроваджуються в ЄС останні 15 років. В Україні війна різко каталізувала процес, тому що постало питання не так економічної, як енергетичної безпеки. Усім, хто має можливість, варто розглянути подібні рішення. Тому що мова про щоденні переваги. Як про економічні та енергетичні, так і для навколишнього середовища", - додав експерт.