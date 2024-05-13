Блекауты не страшны. Топ-5 причин для установки солнечных панелей

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Польза для окружающей среды

Солнечные панели не имеют механических, электрических или электронных компонентов. Они абсолютно безопасны для окружающей среды: нет вредных выбросов, абсолютно бесшумны и никак не отражаются на здоровье человека.

Солнце - экологически чистый источник энергии. А еще отличный способ снизить свой углеродный след. Для работы солнечных электростанций не нужно других ресурсов. Такая энергия самодостаточна, а установка панелей на крыше или на участке может стать отличным вкладом в устойчивое будущее. И способом показать заботу об экологии, если для вас это важно.

Снижение цен на солнечные панели - еще один повод нарастить использование солнечной энергии. Традиционная электроэнергия в значительной степени зависит от угля или природного газа. А эти ресурсы не только вредны для окружающей среды, но и ограничены.

Полная или частичная автономность

Своя солнечная станция повышает автономность от централизованных систем электроснабжения. Инвестиция в такую систему позволит оградить себя от повышения цен на коммунальные услуги и сэкономить. Экономия на счетах достигается благодаря тому, что в Украине достаточно высокая солнечная активность, особенно с марта по октябрь.

Солнце никогда не повысит тариф, что тоже говорит в пользу энергетической безопасности. Технически установка солнечных батарей означает, что вы достигли энергонезависимого статуса. Батареи помогают сохранить энергию ночью и в пасмурные дни.

Конечно, установка требует значительных затрат. Величина которых зависит от того, где вы живете и какие электроприборы нужно запитать. Например, у кого-то есть посудомойка, стиральная машина, бойлер или кофемашина, а у кого-то нет. Соответственно, расчеты будут разные.

"Если исходить из базового потребления для семьи из 4 человек, можно говорить о станциях мощностью 7-8 кВт. И речь только о базовых потребностях. Хотя когда электричества вообще нет, не думаю, что особенно остро стоит вопрос, чтобы работало все оборудование", - рассказал РБК-Украина эксперт Дмитрий Сакалюк.

На стоимость влияет и тип солнечной станции - гибридная или сетевая. Гибридная работает от аккумуляторов, когда отключена общая сеть. У сетевой - аккумуляторов нет, солнечная энергия поступает напрямую через инверторы, но для ее работы нужно минимальное потребление из стационарных сетей.

В среднем гибридная станция стоит в два раза больше. И на сегодня система на 8 кВт обойдется примерно в 10-11 тысяч евро, говорит эксперт. В случае с сетевой можно уложиться в 5,5-6 тысяч.

Считается, что средняя окупаемость солнечной электростанции - 5-7 лет в зависимости от того, где вы проживаете, сколько потребляете и ряда других факторов, таких как наличие участка, расположение панелей, особенности подключения и так далее.

Блекауты почти "незаметны"

Солнечные панели позволяют практически не замечать кратковременных отключений света. Гибридная система накапливает энергию и обеспечивает питание в доме, когда идут ремонтные работы на сети или введены графики отключений. Это позволяет всегда зарядить гаджеты или обогреть дом в холодные дни.

Функционирование солнечных батарей не зависит от технических неполадок в общей сети. Им не требуется топливо, а это позволяет не зависеть ни от цен на него, ни от проблем с транспортировкой. Если в общей сети систематические перебои, пожалуй, стоит рассмотреть гибридную систему на 10 кВт. Такая станция способна обеспечить питание бытовых приборов в течение 8-9 часов.

И работает такой принцип не только с частными домохозяйствами, а и с крупными предприятиями, а также объектами критической инфраструктуры такими как больницы и водоканалы.

"У нас уже есть опыт, когда при блекауте в областном центре водоканал продолжал работать просто за счет того, что у него была гибридная станция с аккумуляторной группой. Нельзя рассчитывать на работу в режиме 24/7, тем не мене появляется несколько часов для обеспечения водой или, например, на завершение операций в больнице", - отметил Сакалюк

Затраты на обслуживание минимальны

Одно из преимуществ - модульность. При увеличении объемов энергопотребления и при наличии финансовых возможностей мощность системы можно нарастить, добавив новые фотоэлектрические модули. И это относительно просто и быстро.

Станции не требуют особого обслуживания. Достаточно чистить панели дважды в год, но желательно с привлечением специалистов. Также периодически потребуется менять инверторы, но в целом обслуживание не требует больших затрат.

В системе нет подвижных элементов или чего-то подобного, что может неожиданно сломаться. Обычно на панели дают гарантию от 10 лет, на инверторы - от 5 лет. Аккумуляторы рассчитаны на 6000 и больше циклов заряда/разряда. В зависимости от интенсивности использования это в среднем 6-7 лет.

"Замена аккумуляторов обойдется дороже всего, поскольку стоят они примерно 60-70% от всей стоимости станции. Если вы постоянно пользуетесь ими, то замена через 6-7 лет выльется во внушительную сумму", - рассказал эксперт.

Панели обычно отрабатывают эксплуатационный срок в 20 лет. В этот период их не нужно менять, разве что в случае заводского брака или механических повреждений. На первый случай предусмотрена гарантия, второй возможен при нетипичном сценарии, таком как град с куриное яйцо.

Зеленый тариф и возможность заработать

Зеленый тариф - механизм, который стимулирует установку солнечных панелей. Таким образом, что государство обязуется выкупать излишек производимой энергии в несколько раз дороже тарифов для бытовых потребителей. Считается, что после периода окупаемости станция приносит чистый доход.

Отметим, на сегодня зеленый тариф составляет около 6 гривен за кВт*ч и выше (зависит от мощности). С июня 2022 года из-за войны действовал приказ, согласно которому гарантированно выплачивалось только 18% от стоимости полученной электроэнергии, остальное - в зависимости от остатков на счетах ГП "Гарантированный покупатель". В апреле 2024-го ограничения отменили.

Дмитрий Сакалюк пока не рекомендует рассматривать небольшие солнечные станции как бизнес.

"Мы живем в режиме форс-мажора, сложно предсказать, какие будут решения правительства по зеленому тарифу. Поэтому сегодня на эти системы стоит смотреть в первую очередь как на возможность быть уверенным в своей энергетической безопасности на завтрашний день", - отметил он.

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Если есть возможность, переходить на альтернативные источники нужно. А война - не причина отказываться, особенное если вы проживаете не на территориях с интенсивными боевыми действиями.

"Децентрализованные источники энергии, расположенные максимально близко к потребителю - это те решения, которые внедряются в ЕС последние 15 лет. В Украине война резко катализировала процесс, потому что возник вопрос не столько экономической, сколько энергетической безопасности. Всем, у кого есть возможность, стоит рассмотреть подобные решения. Потому что речь о ежедневных преимуществах. Как об экономических и энергетических, так и для окружающей среды", - добавил эксперт.